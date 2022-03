Les coups de téléphone entre Emmanuel Macron et ses homologues russe ou ukrainien sont scrutés dans le monde entier. Les photos officielles prises lors de ces échanges ont fait le tour du monde. En cause : le côté légèrement surjoué de la posture présidentielle pointée par des internautes facétieux.

Exemple de montage des clichés pris par Soazig De La Moissonnière

Avec la guerre russo-ukrainienne, le travail de Soazig de La Moissonnière trouve une viralité mondiale. La photographe officielle du président de la République prend quotidiennement des photos d'Emmanuel Macron pour raconter via les images du quinquennat la communication présidentielle depuis les coulisses du pouvoir. Elle était présente ces derniers jours, lors de ces moments graves d'échanges téléphoniques entre le président français et ses homologues. Les photos montrent la tension de l'évènement, la difficulté de la situation. Rapidement publiées sur les réseaux sociaux de la photographe et des comptes de la présidence, elles se sont retrouvées partagées massivement, publiées dans la presse, commentées... et détournées ! Itinéraire d'un mème international.

Du lol lié aux relations avec Vladimir Poutine

Que ce soit en France ou à l'étranger, les photos sont bien souvent utilisées pour souligner la difficulté qu'il y a à négocier avec un interlocuteur comme Vladimir Poutine, qui par exemple, déroule un argumentaire de justification de la guerre à base de contre-vérités historiques...

Capture d'écran tirée de Reddit

Un autre s'amuse : "Emmanuel Macron invoque l'italien à l'intérieur de lui pendant un énième coup de téléphone agaçant avec Poutine"...

Ce dernier rigole de la fréquence des coups de fil entre Macron et Poutine: Emmanuel Macron "après 999 coups de fils avec Poutine" :

Le rôle d'Emmanuel Macron moqué

Le président français, le visage fatigué, l'air acculé, dans une posture inconfortable face à son interlocuteur, paraît en position de faiblesse, ce qui donne l'occasion à certains d'en profiter pour dénigrer la façon dont ce déroule le dossier, comme quand il est comparé au gouverneur de l’oblast de Mykolaïv (une région administrative russe dont la capitale, Mykolaïv, est pilonnée par l'armée russe) : "le très préoccupé président français dans son palais qui ne veut pas d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine CONTRE l'ukrainien Vitaliy Kim, gouverneur de Mykolaïv. Sa ville est encerclée par l'envahisseur russe et essuie des tirs de missiles."

Autre aspect moqué, le manque de résultat en apparence des discussions entre les deux hommes, comme avec ces photos qui circulent sur Reddit :

Montage trouvé sur Reddit

L'exercice de communication politique dénoncé

Dans un autre genre, certains moquent l'exercice de communication, la mise en scène du moment dramatique, avec ce "trop tard pour une nomination aux Oscars" :

"Il ne manque qu'une photo où on le voit collé au mur, en train de glisser de façon dramatique" :

Des détournements sans lien avec l'Ukraine

C'est la force d'un mème qui fait le tour du monde, il est détourné à toutes les sauces. Au Mexique, on en fait un problème de digestion après un repas de "frijoles", des flageolets :

En Italie, on en fait un mème sur le changement obligatoire et régulier de son mot de passe qui fait qu'on l'oublie :

Ou encore, plus spécifique, ce twittos en Inde qui se moque de l'homme politique candidat Yogendra Yadav qui espère dégager le Premier ministre Narendra Modi aux prochaines élections en 2024, en précisant bien qu'il n'y a "aucune méchanceté envers Macron" :