Plusieurs manifestations se tiennent ce mardi 15 décembre partout en France pour demander la réouverture des salles de spectacle. Elles devaient rouvrir pour le déconfinement mais à cause du Covid-19, le gouvernement a promis une "clause de revoyure" le 7 janvier.

Manifestation du monde de la culture à Paris pour protester contre la fermeture des lieux culturels à cause de l'épidémie de Covid-19. © Radio France / Victor Vasseur

Théâtres, salles de spectacle et de concert : le monde de la culture se mobilise ce mardi 15 décembre pour demander la réouverture de ces lieux, fermés à cause du Covid-19. Ils devaient rouvrir pour le déconfinement mais le gouvernement en a décidé autrement à cause du contexte sanitaire.

La CGT-spectacle a donc lancé un appel national à manifester. Plusieurs évènements sont prévus partout en France, rapporte le syndicat, carte à l'appui.

À Paris, le rassemblement a débuté à midi place de la Bastille, et a réuni plusieurs centaines de personnes. Comédiens, humoristes, chanteurs, danseurs, font partie du cortège. Certains responsables politiques locaux et nationaux sont également présents.

"De l'air pour la culture", ont scandé les manifestants sur les marches de l'opéra Bastille, rappelant sur leurs pancartes que la culture est une "nourriture essentielle".

Des marionnettes géantes étaient également de sortie.

D'autres ont voulu, par leurs pancartes, faire un clin d'œil au monde de la chanson, comme cet écriteau qui demande à la salle de spectacle, sur l'air de Barbara, "Quand renviendras-tu?". Certains poussent même la chansonnette.

Certaines pancartes font directement part de l'incompréhension, par comparaison notamment avec les lieux de culte et les magasins, qui eux sont ouverts. "Si le cultuel est possible, alors le culturel aussi non?", interroge un slogan.

Dans le cortège, on ne comprend pas que le gouvernement autorise les offices religieux mais pas les spectacles © Radio France / Alexis Demeyer

"Les tartuffes sur scène, pas au gouvernement !"

Le gouvernement est largement critiqué pour ses décisions concernant la culture.

Des slogans parisiens tournent en dérision l'action gouvernementale © Radio France / Alexis Demeyer

À Montluçon, les manifestants ont fait part de leur colère d'être considérés comme "non-essentiels" par l'exécutif.

Les manifestants à Montluçon (Allier) © Maxppp / Florian Salesse

À Nice, le monde de la culture a réclamé la "fin de l'entracte".

Les manifestants à Nice © Maxppp / Eric Ottino

A Strasbourg, les manifestants se sont retrouvés place Kleber en se plaçant dans des cercles, symboles de la distanciation sociale.

A Marseille, le monde de la culture s'est donné rendez-vous devant le théâtre du Gymnase.

Et puis le violoniste français Renaud Capuçon a lui décidé de jouer dans les rayons d'un supermarché de Chambéry pour soutenir le monde de la culture