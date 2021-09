25 000 m2 de tissu (recyclable) seront nécessaires pour emballer le monument, l’un des plus célèbres de Paris. L’œuvre sera terminée le 18 septembre, peut-être avant. Les cordistes ont commencé à dérouler la toile ce dimanche.

L'Arc de Triomphe à Paris sera totalement empaqueté d'ici le 18 septembre. Une œuvre posthume de l'artiste Christo. © Radio France / Victor Vasseur

La toile argentée aux reflets bleus et d’apparence métallique est tellement géante qu’il faudra plusieurs jours pour la tendre autour de l’Arc de Triomphe. Elle sera cerclée par trois kilomètres de corde rouge. Depuis 7h30 ce dimanche matin, plusieurs dizaines de cordistes sont en train de dérouler la toile autour du monument parisien, comme l’avait imaginé l’artiste bulgare Christo, 36 ans après le Pont-Neuf, à Paris.

L'Arc de Triomphe à Paris sera totalement empaqueté d'ici le 18 septembre. Une œuvre posthume de l'artiste Christo. © Radio France / Victor Vasseur

L'Arc de Triomphe à Paris sera totalement empaqueté d'ici le 18 septembre. Une œuvre posthume de l'artiste Christo. © Radio France / Victor Vasseur

Quelques dizaines de curieux sont autour de la place Charles-de-Gaulle, les yeux rivés vers le sommet de l'Arc de Triomphe. C'est de là que sont partis les cordistes et les charpentiers tôt ce matin. Ils sont une cinquantaine, habillés en orange fluo, les pieds dans le vide. Ils se relaient pour dérouler les toiles de huit mètres de large, en descendant en rappel.

C’est une œuvre posthume, un rêve que Christo n’aura pas pu réaliser. Le plasticien, décédé en mai 2020, avait commencé à réfléchir à ce projet en 1961, l’année où il a commencé les premier croquis alors qu’il habitait en face du monument avec sa femme Jeanne-Claude. Leur rêve s’accomplit grâce à Vladimir Yavachev, le neveu de Christo, qui était son bras droit. Il supervise l’avancée du chantier.

L'Arc de Triomphe à Paris sera totalement empaqueté d'ici le 18 septembre. Une œuvre posthume de l'artiste Christo. © Radio France / Victor Vasseur

"L'Arc de triomphe va s'animer" raconte Laure Martin, la présidente du projet.

Il est situé en haut d'une colline, donc exposé à tous les vents. Le tissu vibre, nous le voyons bien. L'Arc va devenir comme un être vivant.

L’œuvre coûte 14 millions d’euros, elle est financée par des fonds privés, il n’y a aucune subvention publique. Des œuvres originales de Christo ont été vendues, des dessins préparatoires, des maquettes, des lithographies. L’Arc de Triomphe totalement empaqueté sera visible au plus près et gratuitement à partir du 18 septembre, peut-être avant, et pendant 16 jours, jusqu’au 3 octobre.