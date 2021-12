A l'occasion de la publication d'une circulaire confortant l'enseignement immersif en langue régionale, Sonia Princet nous amène pendant une semaine, en immersion dans une école basque. A Bayonne, les élèves peuvent suivre un cursus complet de la maternelle au lycée, en "euskara", la langue basque.

Le directeur de la fédération Seaska, qui regroupe les 38 établissements scolaires basques, Hur Gorostiaga nous fait visiter le lycée Bernat Etxepare à Bayonne © Radio France / Sonia Princet

Toute cette semaine, nous sommes dans une école basque, à l'occasion de la publication d'une circulaire confortant l'enseignement immersif en langue régionale, qui avait été censuré par le conseil constitutionnel au printemps dernier. L'enseignement immersif est le fait d'enseigner toutes les matières dans une autre langue que le français. 15 000 élèves en France étudient en breton, basque, occitan, alsacien, corse. Dans ces écoles, l'apprentissage du français ne démarre qu'en CE1.

La nouvelle circulaire inclut des langues supplémentaires comme le picard ou le flamand occidental.

A Bayonne, les élèves peuvent suivre un cursus complet de la maternelle au lycée, en "euskara", la langue basque.

Un apprentissage dès la maternelle

Oihana Ikastola l'une des plus anciennes écoles basques. Hur Gorostiaga, le directeur de la Fédération Seaska, nous y accueille. Il représente les 38 établissements scolaires basques et les 4100 élèves. Il nous explique le principe de l'immersion : "De la maternelle au CP, tout se fait en langue basque. L'immersion est un passage obligatoire pour que l'enfant apprenne. En CE1, on commence avec 3 heures de français par semaine. En CE2 également. En CM1 et CM2, c'est 8 heures de français par semaine. A la fin du CM2, nos enfants sont parfaitement bilingues."

Dans une classe de CP à Oihana Ikastola, à Bayonne, les enfants apprennent à lire et à écrire en basque avec leur maîtresse Odile Hiriart © Radio France / Sonia Princet

Rencontre avec Birkinia, la maîtresse de grande section de maternelle, qui parle très peu le français et qui vient d'Espagne. Dans sa classe, elle s'adresse toujours à ses élèves en basque.

Notre idéologie, ce n'est pas seulement de parler en euskara, dit-elle, c'est de vivre en euskara.

4 min En immersion dans une école basque ep.1 Par Sonia Princet

Rattraper le niveau en français

A l'entrée en 6ème, les élèves sont censés avoir le même niveau en français et en basque, alors qu'ils n'ont commencé à apprendre le français qu'en CE1. Vérification dans un cours de français en classe de CM2 avec la directrice de l'école Lola Garcia. "En trois ans, c'est-à-dire du CE2 au CM2, ils travaillent beaucoup sur l'écrit, explique-t-elle, et en trois ans, ils récupèrent le 'retard'. Et puis la grammaire et la conjugaison, ils la font déjà dans une autre langue donc ce n'est pas quelque chose d'étranger. ça va vite."

de la petite section de maternelle au CM2, Oihana Ikastola est l'une des plus anciennes et la 2ème ecole basque en termes d'effectifs avec 145 élèves © Radio France / Sonia Princet

Pour l'enseignante :

Aucune langue ne peut enlever quelque chose à une autre langue, au contraire, elle ne peut que rajouter des perceptions, des façons d'appréhender des choses différentes."

4 min En immersion dans une école basque ep. 2 Par Sonia Princet

Une langue comme héritage

Les écoles qui dispensent un enseignement immersif en langue régionale sont privées. Coût moyen de la scolarité en basque : 30 euros par enfant et par mois.

Qu'est-ce qui motive les familles ? Devant la grille d'Oihana Ikastola, Rémi Rivière, l'un des parents d'élèves explique pourquoi il a souhaité pour ses deux filles une scolarité en basque. Lui-même a appris cette langue à l'âge adulte.

4 min En immersion dans une école basque ep. 3 Par Sonia Princet

Passe ton bac basque

La circulaire publiée par le ministère de l'Education nationale sécurise l'enseignement immersif, qui existe pourtant depuis plus de 50 ans (la première école basque a été ouverte en 1969) mais qui a été remis en cause ces derniers mois. Cette circulaire mentionne la possibilité pour les élèves "qui ont suivi un cursus bilingue de présenter au baccalauréat des épreuves en langue régionale".

Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Or c'était une demande des élèves, comme Keti et Aets qui passent le bac cette année et qui ont suivi toute leur scolarité en basque depuis la maternelle. Nous les avons rencontrés à Bayonne, au lycée Bernat Etxepare, le seul lycée en France en langue régionale qui propose deux filières professionnelles, en plus de la filière générale et technologique.

Au lycée Bernat Etxepare à Bayonne, Katixa enseigne la physique-chimie en basque à des élèves de terminale © Radio France / Sonia Princet