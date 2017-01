"VU", c'est le nouveau nom de la séquence culte qui a, pendant des années, participé à la singularité de Canal Plus. Jetée par Vincent Bolloré, l'émission revient sur France 2.

Le Zapping de retour, sur le service public © Maxppp / Philippe Ughetto

Quelques crépitements, immédiatement reconnaissables, qui créaient un réflexe presque pavlovien chez le téléspectateur : c'était le Zapping de Canal Plus. En six minutes et seulement à base d'images de la télé de la veille, il pouvait, grâce au regard de son créateur et directeur Patrick Menais, prendre des allures d'éditorial. C'était justement ça qui le rendait populaire depuis son apparition à l'antenne en septembre 1989.

En passant sur France 2, le voilà contraint de changer de nom au profit de "VU" (le titre "Zapping" restant la propriété de Canal Plus, comme avant lui "Le Petit Journal", rebaptisé "Quotidien" sur TMC). Mais qu'importe, puisqu'à la manœuvre, il y aura le même Patrick Menais, venu avec son format et son concept.

Viré de Canal Plus l'été dernier, l'homme était devenu la bête noire de Vincent Bolloré. Le Zappping servait en effet régulièrement à critiquer le patron de Vivendi. Comme le 8 avril dernier, lendemain de la diffusion sur France 2 justement d'un "Complément d'enquête" sur Vincent Bolloré.

Avec VU, France 2 joue donc la carte de l'impertinence. L'émission sera d'abord diffusée, cette semaine, à 17h25... Avant de passer à 16h45 et 20h45 la semaine suivante, avec une reprise sur France Info (télé) à 18h40.