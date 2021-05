Il était une fois... le podcast d’histoire préféré des enfants ! La version audio est un succès. Découvrez le livre.

En juin 2019, Laure Grandbesançon lance avec France Inter le podcast Les Odyssées qui plonge petits et grands dans les aventures de formidables héros et héroïnes de l’Histoire. À chaque épisode, elle nous entraîne dans de merveilleux voyages et nous raconte les coulisses des plus grandes légendes : sur les routes de la soie avec Marco Polo, dans la fusée de la mission Apollo 11 avec Neil Armstrong, au coeur du tombeau de Toutankhamon, à cheval dans les plaines du Far West avec Calamity Jane, aux côtés d’Aliénor d’Aquitaine, de Martin Luther King, de l’homme au Masque de Fer...

Depuis, ce podcast a été téléchargé plus de 12 millions de fois et a reçu le prix Jeunesse du Paris Podcast Festival 2019.

Aujourd'hui, Les Odyssées deviennent un livre

Illustré par des artistes de talent, cette sélection de douze récits est mise en scène avec un ton théâtral, humoristique et une pointe de mystère. En fin d’ouvrage, un cahier documentaire enrichi de cartes et de croquis, complète les récits et incite l’enfant à découvrir plus amplement les périodes abordées.

Les Odyssées - "Les grandes aventures de l'Histoire racontées aux enfants", par Laure Grandbesançon, une co-édition France Inter / Les arènes

Les illustrateurs

Cruschiform / Marco Polo

Léonard Dupond / Calamity Jane

Simon Bailly / L'homme au Masque de fer

Gazhole / Le monstre du Lochness

Nathaniel H'Limi / Toutankhamon

Karine Daisay / Shackleton

Bénédicte Muller / La grotte de Lascaux

Aline Bureau / Martin Luther King

Julia Spiers / Pu Yi

Christophe Merlin / Pirates des Caraïbes

Jeane Detallante / Aliénor d'Aquitaine

Matteo Berton / Apollo 11

Le cahier documentaire est illustré par Quentin Vijoux