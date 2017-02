Jusqu’à dimanche prochain, le Forum des Images à Paris propose le festival “Tout petits cinéma”. L’occasion de découvrir des films conçus sur mesure pour les enfants.

L'orchestre joue en direct pendant les projections de courts-métrages © Nathalie Prébende/Forum des Images

Pour la dixième année consécutive, le Forum des Images, aux Halles de Paris, propose jusqu’à dimanche le festival “Tout Petits Cinéma”, dédié aux enfants de 18 mois à 4 ans (et à leurs parents).

Une sélection de neuf projections est proposée aux familles dans un format adapté à la concentration des plus jeunes : pas plus de cinq à huit minutes par film, et une quarantaine de minutes par spectacle. Car il s’agit bien de spectacles : des ciné-concerts ou des ciné-chansons.

C’est en constatant le manque de structures adaptées pour les plus petits au cinéma que les créateurs de ce festival ont eu l’idée de ces ateliers sur mesure, accompagnant les courts-métrages avec de la musique, pour les éveiller.

ECOUTER | Le reportage d’Audrey Dumain lors de l’un des ciné-concerts du festival

"J'ai tout aimé, le dessin animé, la musique aussi !" (Arthur, 3 ans)

Pour l’occasion, voici une sélection de quatre petits films projetés en ciné-concerts pendant le festival – dont certains sont encore à l’affiche.

Big & Tiny : girafes ou hérissons

D’un côté, des girafes au long cou. De l’autre, des petits hérissons. Entre les deux, la musique d’Anthony Boulc’h et Fanch Minous, qui fait le lien entre plusieurs petites histoires aux styles graphiques très différents, où un bébé girafe tente d’atteindre la haute tête de sa maman, où des hérissons se font des amis, et où d’athlétiques girafes se lancent dans un concours de plongeon.

La petite fabrique des jouets

Le groupe “Chapi Chapo et les petites musiques de pluie” s’est spécialisé dans une discipline : faire de la musique en n’utilisant que des vieux jouets musicaux. Le groupe fait des concerts “pour les grands” mais a aussi créé des spectacles pour les tout petits. Dans cette “Petite fabrique de jouets”, les cinq musiciens s’amusent à illustrer des courts-métrages d’animation polonais des années 60… dont le look rappellera sûrement aux parents le dessin animé du même nom, Chapi Chapo !

Filopat et compagnie

Encore une séance “vintage” : vos enfants vont faire la connaissance de deux héros des années 60 : Filopat et Patafil, deux petits bonhommes de fil de fer créés par l’Allemand Gunter Ratz pour la télévision. Avec leur piano, leur guitare et d’autres instruments, David Sire et Pierre Caillot ont créé un spectacle musical autour de quatre épsodes de cette série.

Projections samedi 18 février à 11h et 16h

Jeux de saisons

Encore une fois il s’agit d’une compilation de cinq petits films d’animation, cette fois-ci dédiés à la nature. Ce spectacle-là est joué pour la première fois au festival Tout-Petits Cinéma. Mis en musique par Noé Beaucardet et Mathias Fedou, il emmènera les plus petits à la découverte des quatre saisons.

Projections dimanche 19 février à 11h et 16h