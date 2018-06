Rêver, rire, apprendre, voyager, déguster - c'est la promesse de France Inter cet été avec toute une série de rendez-vous inédits, éclectiques et joyeux. Découvrez le programme !

Qu'allez-vous écouter cet été sur France Inter ? © Getty / Dougal Waters

Des auteurs tous les matins pour nous éveiller

- À 7h55, Régis Debray raconte Paul Valéry, "parce que les poètes par temps de détresse sont plus secourables qu’on ne croit et parce que je suis personnellement redevable à celui-là".

- À 8h55, (ré)écoutez Pierre Desproges, disparu il y a 30 ans : ses chroniques de La haine ordinaire épiceront nos petits déjeuners.

De l’histoire sur tous les fronts

- L’inoubliable séquence de la dernière élection présidentielle avec la série documentaire et documentée À la Hussarde de Thomas Legrand et Christophe Barreyre

- 1918, un monde en révolutions : l’histoire mondiale avec Ali Baddou et l’historien Nicolas Offenstadt au sortir de la guerre 14/18.

- Par ailleurs Giulia Sissa, grande intellectuelle italienne, nous dévoilera La vraie vie des héros de l’antiquité, celle de nos passions et de nos âmes

- Tout est numérique : Olivier Tesquet fera un grand bond dans le temps en explorant le monde de demain bâti sur les nouveaux usages numériques.

La musique que l’on aime

- Avec près de 20 soirées/concerts dans les plus grands festivals : Fnac Live, Les Eurockéennes de Belfort, Les Francofolies de La Rochelle, Jazz in Marciac, La route du rock de St Malo, Rock en Seine…

- Des feuilletons avec Etienne Daho, Fan de Pop, une série originale des Médias Francophones Publics mais aussi Jacques Higelin et Johnny Hallyday.

- Enfin des magazines quotidiens matin et soir concoctés par Mélanie Bauer (Blonde Platines) et Hugo Combe (Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ?) pour découvrir les bijoux de la playlist de France Inter.

Le monde des images

- Le monde du cinéma, arpenté tous les jours par Laurent Delmas dans sa relation à la musique (Ciné qui chante) et par Guillemette Odicino avec celles et ceux qui l’incarnent (On s'fait des films).

- Le monde du théâtre ou de la photographie avec Le mag de l’été tous les jours à 18h... et Regardez voir, chaque samedi

L’époque sous toutes ses coutures

Avec, au cœur de tous les magazines et rendez-vous d’info, l’exploration de notre époque : le monde numérique et ses enjeux, les initiatives solidaires, la communauté des ados, les injonctions estivales, les portraits de savantes et tous les après-midis, des randonnées passionnées et passionnantes avec des curieux du voyage ou explorateurs accompagnés par Daniel Fiévet.

Et l’humour

Tous les jours avec à 6h55 Le billet de (presque) 6h55 pour découvrir ou redécouvrir tous les humoristes d’Inter : Tanguy Pastureau, Thomas VDB, Marina Rollman, Alison Wheeler, Tom Villa, Thomas Wiesel, Guillermo Guiz, Roukiata Ouedraogo…