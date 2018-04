Refaire le monde ! Habiter un monde en mouvement, oser la fraternité, parler francophonie et révolution, partager l'invention du futur, la puissance de l'imaginaire et des mythes...

France Inter s'invite à Saint Malo en direct du festival Étonnants voyageurs avec deux émissions sur place, dimanche 20 mai :

11h : On va déguster de François-Régis Gaudry

15h : Le grand atelier de Vincent Josse

Il déferle, avec la puissance d’un raz-de-marée, bouscule nos certitudes, met à l’épreuve nos valeurs – universelles, vraiment ? Peut-être est-ce à nous, aussi, de le manifester en actes.

Michel Lebris

Le festival du livre et du film de Saint-Malo aujourd’hui, c’est des rencontres, des débats, des films, des cafés-littéraires, des petits déjeuners et des apéros avec les auteurs, des spectacles, des expositions, des lectures, des animations jeunesse, un immense salon du livre... une véritable fête de la littérature pour tous les publics et pour tous les âges !

Avec chaque année 250 auteurs du monde entier, 300 rencontres, débats, lectures, 100 films et documentaires, 10 expositions, 25 lieux et 9 salles de projection, 3000 m² d’espace librairie, 5 jours de festival jeunesse

►►► L’un des plus grands festivals littéraire français actuels

Des auteurs venus des quatre coins de la planète, romanciers, essayistes et bédéistes rattachés à tous les genres, aux multiples façons d’appréhender et de raconter le monde dans lequel nous vivons, se rassemblent pendant trois jours à Saint-Malo. Des plus grands noms aux nouveaux venus, tous sont conviés à débattre, rencontrer leur public et échanger sur les thématiques du festival.

Récusant tout enfermement dans une littérature française repliée sur elle-même, le festival est l’occasion de laisser s’exprimer toute la puissance de la littérature-monde, tant francophone qu’étrangère, sur laquelle s’est bâtie l’événement. De quoi se laisser embarquer pour le monde qui vient, celui sur lequel les écrivains lèvent le voile.

►►► Un grand festival de cinéma

Parce qu’ils partageaient notre souci de dire le monde qui vient, de plus en plus de cinéastes nous ont rejoints. Documentaires, fictions : plus d’une centaine de projections ont lieu chaque année dans neuf salles, ainsi que des rencontres passionnées entre réalisateurs et écrivains... L’occasion chaque année d’explorer en image les thématiques du festival et de développer de nouvelles passerelles entre cinéma et littérature.

On disait (il y a vingt ans !) le genre "documentaire" en voie de disparition : il était à l’aube d’une révolution. Aujourd’hui, il envahit les salles. Parce que le besoin de dire n’est jamais aussi fort que lorsque le monde devient à nouveau opaque, étranger. Et parce que depuis toujours ce sont les artistes qui nous le donnent à voir. Par la plume et l’image.

►►► Un festival jeunesse

Deux journées scolaires, un concours de nouvelles national et un festival qui, durant trois jours, rassemble les plus grands noms de la littérature jeunesse et de la B.D. : des rencontres, des ateliers avec les illustrateurs, des expositions, et un spectacle... pour que l’événement soit aussi une fête de la littérature pour les tous petits et les adolescents.

►►► La Maison de l’Imaginaire

En 2011, un nouveau lieu de programmation entièrement consacré à l’Imaginaire sous toutes ses formes a ouvert ses portes : littérature, BD, illustration, jeux vidéo, de plateaux, de rôles, cinéma, film d’animation, etc… Depuis, de nombreuses et riches rencontres, animations, projections et démonstrations s’y sont déroulées autour d’une brochette d’invités particulièrement prestigieux. Et une programmation conçue pour que les férus/passionnés comme les néophytes, tous âges confondus, y trouvent leur bonheur…

►►► Le tour du monde en poésie : "Besoin de poème"

Le monde est un poème - aux cents voix croisées...Dans la chapelle de l’école de Marine marchande, Yvon Le Men conçoit et anime des rencontres, en complicité avec Jacques Darras et André Velter. Le rendez-vous nécessaire des amoureux de la poésie.

►►► La mer : au rendez-vous de l’aventure

Depuis des siècles à Saint-Malo, l’esprit du voyage se conjugue avec l’appel du large. Ici se sont illustrés écrivains, photographes, cinéastes, peintres de la marine. La mer : un continent à toujours explorer. Et à rêver. Parce qu’elle concentre tous les désirs d’ailleurs, elle est invite au voyage, l’espace même de l’aventure littéraire.

Par le nombre d’auteurs, de marins, d’artistes et de scientifiques présents, par le nombre de films projetés, d’éditeurs représentés, d’expositions et de rencontres, la plus grande manifestation de France consacrée à la mer.

►►► De grandes expositions

Façonner la matière, la manipuler pour mieux montrer le monde et de quoi il se compose. Chaque année, de nombreux artistes sont conviés à exposer leurs œuvres durant le festival, afin de contribuer par leur regard d’artiste à une interprétation résolument aventureuse de ce qui nous entoure. Entre l’espace dédié à la jeunesse et les grandes expos, de la sculpture à la peinture en passant par la bande dessinée, les publics de tous âges peuvent ainsi arpenter de nouvelles perspectives...

►►► Des prix littéraires prestigieux

Tout un panel de prix sont décernés chaque année à Saint-Malo : le prix Gens de Mer et le Grand Prix de l’Imaginaire, prix Joseph Kessel, décerné par la SCAM, ou encore le prix Ganzo de poésie. Nicolas Bouvier, pilier du festival, fut le plus grand écrivain-voyageur du XXème siècle. Le prix Nicolas Bouvier, décerné par ses amis écrivains, récompense chaque année le meilleur récit de voyage. Et le prix Ouest-France-Etonnants-Voyageurs est décerné par un jury de jeunes lecteurs. Enfin, le prix littéraire de l’Agence Française de Développement récompense depuis cette année un écrivain pour l’éclairage qu’il apporte sur les pays du Sud ou les collectivités d’Outre-mer.

►►► Un immense salon du livre

Dans la salle Dugay-Trouin, halle d’exposition de Saint-Malo, 3000 m² d’espace librairie se déploient : douze libraires et plus de deux cents éditeurs se donnent rendez vous durant trois jours pour créer une vitrine de la scène littéraire et un lieu de partage et d’échange avec le public.

