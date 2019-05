Une véritable fête de la littérature pour tous les publics et pour tous les âges !

Etonnants voyageurs 2018 © G. Le Ny

Le festival du livre et du film de Saint-Malo aujourd’hui, c’est des rencontres, des débats, des films, des cafés-littéraires, des petits-déjeuners et des apéros avec les auteurs, des spectacles, des expositions, des lectures, des animations jeunesse, un immense salon du livre...

Bouleversement de tous les équilibres mondiaux, guerre économique ouverte, effondrement de nos systèmes de représentation du monde, guerre déclarée de plus en plus ouvertement à nos valeurs fondamentales – démocratie, droits de l’homme, laïcité – montée, partout, des régimes autoritaires, sinon des dictatures ; montée des intégrismes – dont les femmes sont les premières victimes –, fragmentation accélérée de la société, lente implosion d’une Europe dont nous savons, quel que soit le résultat des élections de ce printemps qu’elle sera à réinventer dans la pire des tourmentes depuis sa création. Et voici que 15 000 savants du monde entier lancent un appel quasi-désespéré : ce n’est plus que la planète va mal : elle meurt sous nos yeux… « État de crise » : nous avions annoncé ce titre pour notre nouvelle édition, dès le mois de septembre. Nous ne nous attendions pas à être aussi vite rattrapés par la réalité, avec une pareille violence. Que nous arrive-t-il ? Où allons-nous ? Bien malin qui pourrait donner une réponse assurée.

Michel Le Bris, organisateur du festival littéraire de Saint-Malo « Étonnants voyageurs »

►►► L’un des plus grands festivals littéraires français actuels : Des auteurs venus des quatre coins de la planète, romanciers, essayistes et bédéistes rattachés à tous les genres, aux multiples façons d’appréhender et de raconter le monde dans lequel nous vivons, se rassemblent pendant trois jours à Saint-Malo. Des plus grands noms aux nouveaux venus, tous sont conviés à débattre, rencontrer leur public et échanger sur les thématiques du festival. Récusant tout enfermement dans une littérature française repliée sur elle-même, le festival est l’occasion de laisser s’exprimer toute la puissance de la littérature-monde, tant francophone qu’étrangère, sur laquelle s’est bâtie l’événement. De quoi se laisser embarquer pour le monde qui vient, celui sur lequel les écrivains lèvent le voile.

Etonnants voyageurs 2018 / G. Le Ny

►►► Un grand festival de cinéma : Documentaires, fictions : plus d’une centaine de projections ont lieu chaque année dans neuf salles, ainsi que des rencontres passionnées entre réalisateurs et écrivains... L’occasion chaque année d’explorer en image les thématiques du festival et de développer de nouvelles passerelles entre cinéma et littérature. On disait (il y a vingt ans !) le genre "documentaire" en voie de disparition : il était à l’aube d’une révolution. Aujourd’hui, il envahit les salles. Parce que le besoin de dire n’est jamais aussi fort que lorsque le monde devient à nouveau opaque, étranger. Et parce que depuis toujours ce sont les artistes qui nous le donnent à voir. Par la plume et l’image.

►►► Le rendez-vous des voyageurs : Qui dit le goût du monde dit le goût des voyages, des grands espaces, de la découverte de l’autre et des autres cultures, le frisson du « Grand Dehors ». Films, expositions, récits : trois jours de grande aventure en compagnie des coureurs de monde.

►►► La mer, au rendez vous de l’aventure : Depuis des siècles à Saint-Malo, l’esprit du voyage se conjugue avec l’appel du large. Ici se sont illustrés écrivains, photographes, cinéastes, peintres de la marine. La mer : un continent à toujours explorer. Et à rêver. Parce qu’elle concentre tous les désirs d’ailleurs, elle est invite au voyage, l’espace même de l’aventure littéraire. Par le nombre d’auteurs, de marins, d’artistes et de scientifiques présents, par le nombre de films projetés, d’éditeurs représentés, d’expositions et de rencontres, la plus grande manifestation de France consacrée à la mer.

Etonnants voyageurs / G. Le Ny

►►► Un festival jeunesse : Deux journées scolaires, un concours de nouvelles national et un festival qui, durant trois jours, rassemble les plus grands noms de la littérature jeunesse et de la B.D. : des rencontres, des ateliers avec les illustrateurs, des expositions, un spectacle, l’île aux trésors, un espace entièrement dédié aux enfants... pour que l’événement soit aussi une fête de la littérature pour les tous petits et les adolescents.

►►► De grandes expositions : Façonner la matière, la manipuler pour mieux montrer le monde et de quoi il se compose. Chaque année, de nombreux artistes sont conviés à exposer leurs œuvres durant le festival, afin de contribuer par leur regard d’artiste à une interprétation résolument aventureuse de ce qui nous entoure. Entre l’espace dédié à la jeunesse et les grandes expos, de la sculpture à la peinture en passant par la bande dessinée, les publics de tous âges peuvent ainsi arpenter de nouvelles perspectives...

►►► Spectacles : musique, théâtre, lecture… Dès les premières années, le festival a ouvert ses portes à la musique. Parce que ce sont les artistes qui donnent à voir l’inconnu du monde, chaque année le festival accueille des musiciens, chanteurs, rappeurs, slameurs, comédiens. Pour des spectacles, mais aussi pour des rencontres uniques, à la frontière des genres.