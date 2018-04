Imaginer la culture de demain

Le projet European Lab se décline aujourd’hui à travers cinq outils complémentaires :

Le grand forum European Lab , chaque année en mai à Lyon, en parallèle au festival Nuits sonores,

Le forum European Lab Tanger , chaque année en automne au Maroc, dédié aux questions culturelles euro-méditerranéennes,

European Lab Winter forum , chaque année en hiver à Paris, à la fois laboratoire et caisse de résonance du grand forum lyonnais,

URBS - Imagine la ville de demain : le cycle de rendez-vous itinérant pour valoriser la ville en tant qu'objet politique, culturel, technologique, économique et social en pleine mutation,

Des projets, sessions ou forums ponctuels, qui peuvent se décliner dans le cadre d'événements internationaux.

L’ambition de cette nouvelle plateforme : rassembler, à l’échelle européenne, une génération d’acteurs culturels émergents et innovants, pour les impliquer dans une réflexion et un engagement communs et imaginer ensemble le futur de la culture.

Plus de 100 intervenants, auteurs, chercheurs, journalistes, entrepreneurs, artistes et activistes échangent sur leurs idées et projets pour présenter les enjeux et combats d’aujourd’hui et mettre en perspective ce qui fera la culture de demain.

Depuis 2017, European Lab Pro s’est mué en Do Lab. Accessible à tous, le Do Lab propose des ateliers, formations et temps d’inspiration pour approfondir les grands sujets du forum et passer de la théorie à la pratique. L’occasion pour chacun de venir s’outiller pour mieux comprendre et agir dans le monde d’aujourd’hui.

Radio Lab est une radio éditorialisée et livestreamée. Véritable plateau radio ouvert au grand public, ce lieu d’échange et de discussion accueille de nombreux invités, poursuit et approfondit les débats du forum et diffuse tous les échanges en direct.

Ateliers de réflexion collective, les masterclass réunissent professionnels de la culture et de l’innovation et étudiants pour réfléchir à des enjeux de la culture d’aujourd’hui et de demain. Fruits du croisement des regards, les résultats de ces réflexions feront l’objet d’une restitution publique pendant le forum.

Autour de thématiques telles que "Réactivons les utopies", "Last call for Europe", "Les nouveaux activismes", "We are europe X european lab", "Carte blanche à Amsterdam" et "Radio Lab 3.0", European lab Forum vous invite à venir jouer de l'obscurité pour imaginer ensemble un monde qui redonne envie !

Depuis 2011, les objectifs du projet European Lab se sont définis autour de cinq convictions :

Militer en faveur d’une culture démocratique, à destination de tous, exigeante et réaffirmant son lien aux citoyens et aux politiques,

Alerter élus et décideurs, en France et en Europe, sur la nécessité d’accompagner l’émergence et les nouveaux porteurs de projets culturels,

Défendre la culture comme un outil d’émancipation, de consolidation sociale, de développement économique et territorial,

Affirmer le rôle de la culture comme arme de reconstruction massive au service de la reconquête démocratique et de la revalorisation citoyenne du projet européen,

Renforcer le secteur culturel indépendant, et les nouveaux modèles économiques de la culture pour constituer une alternative à la fois au schéma institutionnel et au capitalisme culturel, capable de conjuguer exigence artistique, capacité économique et intérêt général.

