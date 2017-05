En 2011, Arty Farty lance le projet European Lab, avec le soutien de l’Union européenne.

European Lab © Arty Farty

L’ambition de cette nouvelle plateforme European Lab : rassembler, à l’échelle européenne, une génération d’acteurs culturels émergents et innovants, pour les impliquer dans une réflexion et un engagement communs et imaginer ensemble le futur de la culture.

►►► Depuis 2011, les objectifs du projet European Lab se sont définis autour de cinq convictions :

Militer en faveur d’une culture démocratique, à destination de tous, exigeante et réaffirmant son lien aux citoyens et aux politiques,

Alerter élus et décideurs, en France et en Europe, sur la nécessité d’accompagner l’émergence et les nouveaux porteurs de projets culturels,

Défendre la culture comme un outil d’émancipation, de consolidation sociale, de développement économique et territorial,

Affirmer le rôle de la culture comme arme de reconstruction massive au service de la reconquête démocratique et de la revalorisation citoyenne du projet européen,

Renforcer le secteur culturel indépendant, et les nouveaux modèles économiques de la culture pour constituer une alternative à la fois au schéma institutionnel et au capitalisme culturel, capable de conjuguer exigence artistique, capacité économique et intérêt général.

►►► Le projet European Lab se décline aujourd’hui à travers cinq outils complémentaires :

Le grand forum European Lab , chaque année en mai à Lyon, en parallèle au festival Nuits sonores,

Le forum European Lab Tanger, chaque année en automne au Maroc, dédié aux questions culturelles euro-méditerranéennes,

European Lab Winter forum, chaque année en hiver à Paris, à la fois laboratoire et caisse de résonance du grand forum lyonnais,

URBS - Imagine la ville de demain : le cycle de rendez-vous itinérant pour valoriser la ville en tant qu'objet politique, culturel, technologique, économique et social en pleine mutation,

Des projets, sessions ou forums ponctuels, qui peuvent se décliner dans le cadre d'événements internationaux.

Arty Farty est une association loi 1901 à but non lucratif, européenne et entièrement indépendante. Née en 1999 à Lyon, elle a pour mission le développement et la promotion des cultures indépendantes, dans le domaine de la musique et de la création visuelle, mais au-delà dans tous les champs disciplinaires et toutes les esthétiques contemporaines connexes : graphisme, fooding, création numérique...

Engagée et militante, Arty Farty œuvre notamment, sur son territoire et au niveau européen, pour le renouvellement des générations et des stratégies publiques dans le champ de la culture. À ce titre, elle milite pour la notion d'entrepreneuriat culturel, la sanctuarisation et le redéploiement des moyens publics de la culture, une prise en compte renforcée de la vision culturelle dans la construction des villes de demain.

Dans cette perspective, Arty Farty imagine et produit des événements, notamment le festival Nuits sonores à Lyon (depuis 2003), le forum European Lab à Lyon (depuis 2011), le European Lab Winter forum à Paris (depuis 2015) et Nuits sonores & European Lab Tanger (depuis 2013).