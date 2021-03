Plongez dans l’œuvre d’Agatha Christie, de George Orwell, des grands polars anglo-saxons d'Arthur Conan Doyle à Mary Higgins Clark, l'œuvre de Stendhal ou encore "Le Portrait de Dorian Gray" d'Oscar Wilde, le parcours de Patrick Modiano, ou les mœurs anglaises décrites par Jane Austen… Avec Guillaume Gallienne.

Agatha Christie

Nous embarquons dans l’univers palpitant d’Agatha Christie. Promenade littéraire en compagnie d’Hercule Poirot, de Miss Marple et de bien d’autres figures jaillies de son imaginaire. (Re)découvrez "la Reine du crime", et les extraits de nombre de ses romans policiers les plus célèbres. Les enquêtes de ses deux héros que sont Hercule Poirot et Miss Marple continuent à passionner tous les profils de lecteurs quels qu'ils soient au point même d'avoir été infiniment adaptés au cinéma ou encore au théâtre.

"1984" de George Orwell

C'est sans nul doute son roman le plus célèbre et le plus symbolique du roman d'anticipation. Voyage à travers l'œuvre de science-fiction, qui offre très subtilement en filigrane un regard unique sur le XXe siècle, dénonçant notamment la tyrannie des grands systèmes et pouvoirs politiques qui ont jalonné l'Histoire contemporaine.

Le Polar

Quels sont donc les grands classiques anglo-saxons qui ont marqué l’histoire du roman policier ? Il s'agit ici de voguer de pages en pages, de livres en livres à travers "L'Aventure de la veuve rouge", extrait bien sûr du recueil des "Exploits de Sherlock Holmes" par Adrian Conan Doyle et John Dickson Carr, Le "Double assassinat dans la rue Morgue" d'Edgar Poe, ou encore "Le Grand sommeil" de Raymond Chandler, en passant par "La nuit du renard" de Mary Higgins Clark, pour ne citer qu'eux.

L'œuvre de Stendhal - Le grand roman du XIXe siècle

Dans "Le rouge et le noir" (1830), le romancier nous envoie rejoindre un jeune homme ardent, exigeant et pauvre dans la société de la Restauration. Julien est fasciné par les éclats de Bonaparte et retranscrit l'état mental d’un pays, à une époque charnière de l'histoire de France. Une œuvre qui entend retracer les enjeux d'une époque au travers des contradictions de son personnage virevoltant. Stendhal est aussi un grand Italien dans l'âme (il a vécu un tiers de sa vie en Italie). Amour dont il témoigne dans "La Chartreuse de Parme", "Vie de Henry Brulard" ou encore "L'Italie de 1818". Un auteur aussi sensible que prolifique.

John Kennedy Toole

Découvrir l'auteur à travers un classique, pour ne pas dire un chef d'œuvre de la littérature américaine, qui lui a permis d'obtenir le prix Pulitzer en 1981. La Conjuration des imbéciles où l'on rencontre Ignatus, trentenaire, qui vit reclus chez sa mère, à La Nouvelle-Orléans, qui le somme de se prendre en main. Oui mais, son passe-temps favori à lui est bien de rester enfermé dans sa chambre, à consigner sa vision du monde sur papier. C'est l'un des grands romans des années 1960.

Jane Austen

La romancière anglaise aura consacré sa vie à l'écriture et la réflexion romanesque, ce qui en a fait l'une des personnalités féminines les plus célèbres du monde de l'écriture de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Elle s’interroge principalement sur le sentiment amoureux et le goût de la liberté, remettant en cause toute forme de morale assujettissante, critiquant par la même les conventions de son époque. Découvrons son travail à travers ses romans les plus célèbres Raison et sentiments, Emma, Persuasion, ou encore Orgueil et préjugés.

Francis Scott Fitzgerald

Il est l'un des plus grands écrivains américains des années 1920. Nous voici ici au cœur de son œuvre, celle de cet enfant terrible de "l’âge du Jazz". Retour sur ses ou ces "plus folles années" mais aussi le couple mythique qu'il formait avec Zelda, comme le symbole de la "Génération perdue" des écrivains américains partis en France. C'est aussi toute une retranscription d'une Amérique meurtrie par la dépression.

Patrick Modiano

L’écrivain est toujours resté fidèle à sa vocation de "détective métaphysique", qui consiste à se sauver de l'oubli, à rassembler les fragments de sa propre histoire. Voyage au travers d'une écriture pudique qui sait aussi deviner les secrets les plus intimes, révéler les complexités de la vie. Oui tout cela au travers de ses romans que l'on déguste toujours comme une suite d'épisodes littéraires dont on ne se lasse jamais, des textes-romans qui pourraient venir s'assembler en un seul et venir former une seule et même histoire : celle d'une plume unique, ici lue par Catherine Deneuve.

"Le portrait de Dorian Gray" de Oscar Wilde

Allons feuilleter quelques pages de ce roman, à l’image de son héros, à la fois lumineux et sombre, au propos prémonitoire, conduisant un beau jeune homme au crime. Un livre double qui nous emporte dans un Londres lugubre, trouble dans le brouillard mais aussi celui de la comédie de salon des beaux quartiers. Un livre qui, lorsqu'il est publié, en 1890, était considéré comme immoral. Un roman singulier qui touche au fantastique.

Littérature Jeunesse

Un petit tour d'horizon de ceux qui font lire les jeunes, notamment l’imaginaire de l'écrivain Timothée de Fombelle à travers son livre Victoria Rêve, Tobie Lolness et Vango ou encore Le Livre de Perle ; le best-seller de J. R. R Tolkien, la saga Twilight, Marie Desplechin et son Jamais contente : le journal d'Aurore, Harry Potter de J.K Rolling.

