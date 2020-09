Une enquête menée par une femme à laquelle un petit miracle rend sa féminité, nous entraîne dans les viscères de la ville pour mieux nous raconter la vampirisation des pauvres par les riches. Lisez en avant-première une longue séquence de la bande dessinée à paraître le 11 septembre aux Editions du Lombard.

Détail de la cuverture de "New York cannibals" de Boucq et Charyn © Le Lombard

Six ans après l'excellente bande dessinée Little Tulip, le duo récidive avec les aventures new-yorkaises d'Azami, la fille de Yoko, l'amante de Paul.

Nous somme à New York en 1990. Pavel/ Paul tient toujours son salon de tatouage. Sa protégée, Azami, devenue policière et culturiste, découvre un bébé abandonné dans une poubelle. Stérile à cause des traitements qu'elle a infligés à son corps, elle décide d'adopter l'enfant.

Pour le protéger, elle va remonter la piste d'un trafic de bébés. Les fantômes du goulag dans lequel Pavel a grandi ne sont pas loin.

Fresque fantasque qui ressuscite le passé d’une ville sulfureuse où se joue une tragédie aux accents très modernes, il s’agit peut-être de la plus belle collaboration à ce jour entre les deux auteurs.

Découvrez quelques pages en avant-première

