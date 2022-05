Avec cette histoire d'amour / haine entre une frère (Melvil Poupaud) et une soeur (Marion Cotillard), Arnaud Despechin retrouve l'un de ses thèmes de prédilection : les histoires de famille.

Marion Cotillard et Melvil Poupaud © Shanna Besson - Why Not Productions

Chez Desplechin, on s'aime et on se hait. Et lorsqu'on se hait, on ne fait pas semblant. Alice (Marion Cotillard) est actrice, Louis (Melvil Poupaud fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps. Ils vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

Cette fois-ci Arnaud Desplechin a décidé de libérer ses personnages de cette haine : "Autant Un conte de Noël était construit autour de digressions, autant Frère et soeur ne devait en contenir aucune et tendre vers une unique cible : la fin de la haine."

La haine est toujours est une perte de temps

Au cœur de Frère et Sœur, il y a un mystère : celui de la haine d’Alice pour Louis : "Pourquoi hait-on quelqu’un ? Il n’y a jamais de réponse qui puisse satisfaire. Je pense, comme Louis, que poser la question du pourquoi est une immoralité. Il n’y a aucune raison pour haïr quelqu’un au-delà de soi-même. Alice est captive de ça. Elle a perdu le fil de cette haine. Bien sûr que le film sème des indices !"

Melvil Poupaud / Shanna Besson - Why Not Productions

Le travail avec les acteurs

Arnaud Desplechin n'écrit pas pour des acteurs. ". Ça limiterait ma fantaisie" avoue-t-il. Mais une fois le stylo posé, des noms et des visages s'imposent.

Melvil Poupaud | Louis, le frère : "Quand j’ai posé le stylo, je savais que le rôle de Louis était pour Melvil Poupaud. Sa maturité m’impressionne beaucoup. J’attendais de voir Melvil dans un rôle chargé de désespoir. J’ai tout simplement pensé : il est temps. Nous nous sommes vus, Melvil me parlait de Jack Nicholson dans Five Easy Pieces, comment ne pas faire affaire ?!"

Marion Cotillard | Alice, la soeur : "Marion a cette évidence que je ne sais expliquer. Mais je l’aime sans condition. Le visage de Marion, c’est comme une carte qui nous guide, mais la carte de quoi ? Celle de l’enfance, de ses terreurs, de l’émerveillement, ou d’une tristesse que je ne sais pas sonder."

Golshifteh Farahani | Faunia : "Racontant l’histoire d’une famille caucasienne et chrétienne, j’avais envie d’ouvrir le film. Après Paterson de Jim Jarmush, où Golshifteh Farahani jouait une femme enfant, j’avais envie de la voir dans le rôle d’une femme tout court."

Benjamin Siksou | Fidèle, le petit frère : "Pour jouer Fidèle, qui est écrasé par son frère et sa sœur, il était difficile de trouver un acteur capable d’arriver à exister entre ces deux monstres. Celui qui y parvenait avec charme et évidence, c’était Benjamin Siksou."

Patrick Timsit | Zwy, le meilleur ami de Louis : "Dans ce film, il n’y a pas ni digressions, ni déguisements. Et Patrick Timsit est arrivé, comme un corps étranger à mon cinéma et nous nous sommes tout simplement reconnus."

Golshifteh Farahani et Patrick Timsit / Shanna Besson - Why Not Productions

Arnaud Desplechin a un rituel avec ses acteurs avant le tournage. Lire les dialogues avec chacun, séparément. Lors de cette lecture avec Marion Cotillard, celle-ci lui a demandé si Alice détestait ou non son frère : " Je lui ai répondu que je n’en savais rien ! C’était à elle d’y répondre, ou à nous deux ensemble… " En poursuivant la lecture, ils se sont rendu compte que le mot « haine » revenait trop souvent : " Or, ce n’était pas ce que je voulais dire. Nous avons conservé le mot à certains endroits, mais au final, le mot qui est resté, c’est la « peur ». Cette peur, je la trouvais plus intéressante, parce que tellement plus humaine que le motif de la haine. C’est ainsi que Marion et moi avons inventé le film ensemble."

S'il fait ces lectures avant, pendant le tournage, le réalisateur ne répète pas. Il avoue avoir été débordé et bouleversé par ce que lui ont offert Marion Cotillard et Melvil Poupaud : "Nous étions tous transportés par ce prince déchu que joue Melvil, et par Marion, pour qui rien n’est impossible et qui se joue de tous les obstacles."

Frère et soeur, d'Arnaud Desplechin fait partie de la sélection officielle du 75 è Festival de Cannes, et sera dans les salle le 20 mai.