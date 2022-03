Pour son premier long métrage, Panah Panahi raconte le voyage d'une famille sur les routes iraniennes. Un road movie plein d'humour et de générosité, remarqué à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes. A découvrir au cinéma le 27 avril.

Hit The Road © JP Productions

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. À l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.

Panah Panahi a baigné dans un environnement de cinéma dès son enfance puisqu'il est le fils de Jafar Panahi, réalisateur multirécompensé, à Venise, à Cannes ou à Berlin, et qui fut lui même l'assistant d'Abbas Kiarostami. Penadnt et après des études de cinéma, Panah Panahi a pu faire ses armes sur les tournages de son film : "J’ai secondé mon père sur ses derniers films, de l’écriture jusqu’à la post-production. Cette proximité a évidemment été très propice à ma formation."

Même si son cinéma est aux antipodes de celui de son père, Panah n'a pas hésité à solliciter son père lors de l'écriture et de la réalisation de Hit The Road : "Jafar a tout de suite endossé le rôle de conseiller qu’il joue auprès de nombreux jeunes cinéastes et il a été d’un soutien infaillible à mes côtés. Notamment dans la phase de postproduction où son aide m’a considérablement aidé."

Réalisateur parmi les plus influents du mouvement de la "Nouvelle vague iranienne", Jafar Panahi est depuis des années sous la surveillance du régime iranien. Une situation qui n'a heureusement pas trop perturbé le tournage de Hit The Road : "Nous avons pu tourner sans entrave dans les décors qui étaient les nôtres, c’est‑à‑dire des régions reculées. Nous avons dégoté un permis de tournage en vidéo, ce qui est plus simple. Nous n’avons jamais été inquiétés."

Hit The Road / JP Productions

Le réalisateur a accordé une attention toute particulière à la bande originale de son film. Il a choisi des tubes qui ont accompagné son enfance et son adolescence. Des chansons qui datent pour la plupart d'avant la révolution : "je trouve très douloureux de constater l’évolution désastreuse de la chanson pop, voire de toute la musique iranienne, ces dernières décennies. J’ai choisi sans hésiter ces morceaux qui, à mon sens, correspondent parfaitement au contenu de mon film. Le régime ne tolère pas ces chansons d’artistes qui ont dû fuir à l’étranger après la révolution et voit d’un mauvais oeil leur diffusion."

Le réalisateur

Panah Panahi est né à Théran il y a 38 ans. Après des études de cinéma à à l’Université des Arts de Téhéran, il devient photographe de plateau, puis assistant opérateur et assistant réalisateur. Hit the road est son premier film. Il a été présenté à la Quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes 2021.

Hit The Road, au cinéma le 27 avril