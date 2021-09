Casting de rêve pour Xavier Giannoli dans cette libre adaptation du roman d'Honoré de Balzac ou l'on redécouvre le personnage de Lucien de Rubempré qui a ici les traits de Benjamin Voisin. Une histoire écrite il y a 200 ans ou il est question d'ambition et déjà de fake news

Benjamin Voisin dans "Illusions perdues" de Xavier Giannoli © Roger Arpajou © 2021 CURIOSA FILMS – GAUMONT – FRANCE 3 CINEMA – GABRIEL INC.

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Autour de Benjamin Voisin : Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewaels, Jeanne Balibar, Gérard Depardieu, André Marcon, Louis-Do De Lencquesaing et Jean-François Stévenin.

Fin connaisseur de Balzac, il y a longtemps que Xavier Giannoli avait dans un coin de la tête cette idée d'adapter la Comédie humaine. Il a donc choisi cet épisode, l'histoire de ce jeune poète qui rêve de devenir écrivain, quitte sa Charente natale et finira par se brûler aux lumières de Paris

Benjamin Voisin et Vincent Lacoste dans "Illusions perdues" de Xavier Giannoli / Roger Arpajou © 2021 CURIOSA FILMS – GAUMONT – FRANCE 3 CINEMA – GABRIEL INC.

Le roman de Balzac a été publié en trois parties entre 1837 et 1843 : Les Deux Poètes, Un grand homme de province à Paris et Les Souffrances de l’inventeur. Le film se concentre principalement sur la 2ème partie.

Et l'on découvrira qu'il y a 200 ans, les 'fake news' existaient déjà et pouvaient tout autant ruiner une réputation et une carrière.

Illusions perdues est en compétition à la Mostra de Venise. Il sort le 20 octobre 2021