Entre "Petit Paysan" et "Take Shelter", découvrez la bande-annonce de "La Nuée", la nouvelle pépite du cinéma fantastique français. Au cinéma le 4 novembre.

Suliane Brahim © Capricci Production - The Jokers Films - ARTE France Cinéma-Auvergne-Rhône-Alpes

Pour sauver sa ferme de la faillite, une mère de famille célibataire se lance dans un élevage de sauterelles comestibles risqué et développe avec elles un étrange lien obsessionnel. Elle doit faire face à l’hostilité des paysans de la région et de ses enfants qui ne la reconnaissent plus.

"Ce qui m’a intéressé dans cette histoire, c’est qu’il s’agissait d’un film d’aujourd’hui, confie Just Philippot. Un film qui, à travers sa dimension fantastique, parlait de nous directement, du grand déséquilibre qui affecte le monde et l’agriculture en particulier. Ce déséquilibre est lié essentiellement à une cause : celle de produire pour moins cher. Tout commence lorsque Virginie comprend qu’il faut donner quelque chose en plus à ses sauterelles. Ce n’est pas des pesticides, ce n’est pas de la nourriture, c’est une part d’elle-même. C’est en s’abandonnant complètement à sa production qu’elle fait exploser son rendement. Dès lors, se met en place un terrible engrenage dont l’issue ne peut être que violente."

Nous avons travaillé pour que le fantastique renforce le réalisme du film

Le réalisateur

Scénariste et réalisateur, il est l’auteur de quatre courts métrages dont Ses Souffles et Acide, présélectionnés aux César. La Nuée est son premier long métrage. Le film figure dans la sélection de la Semaine de la critiques du Festival de Cannes 2020

Suliane Brahim et Sofian Khammes / Capricci Production - The Jokers Films- ARTE France Cinéma- Auvergne-Rhône-Alpes

