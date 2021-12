Le nouveau film de Thomas Kruithof qui s'intéresse cette fois-ci au monde politique par le prisme des élus locaux. Un film co-écrit avec Jean-Baptiste Delafon, le co-créateur de Baron noir. Avec sur l'écran un duo inédit : Isabelle Huppert et Reda Kateb

Isabelle Huppert, Reda Kateb © Wild Bunch Distribution

L'histoire : Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les "marchands de sommeil". Ce sera son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ?

Après les dessous de l'espionnage dans La mécanique de l'ombre, Thomas Kruithof s'intéresse à l'envers du décor de la vie politique : "Après l’élection présidentielle de 2017, j’avais envie de m’intéresser au courage politique et il m’a semblé que c’était à l’échelon local qu’on pouvait encore y croire, même si à l’arrivée le film traverse toutes les strates de l’échiquier politique."

Pour le scénario, le réalisateur a travaillé avec Jean-Baptiste Delafon, le co-créateur de Baron noir : "Il y a eu de nombreuses versions, l’écriture a pris presque trois ans. J’admire ceux qui arrivent à aller plus vite ! C’était un travail d’exploration, enrichi et remis en question au fil de nos rencontres."

Les deux hommes ont rencontré beaucoup de maires de communes de la banlieue parisienne. Des hommes, des femmes avec des personnalités et des couleurs politiques différentes mais qui menaient le même combat pour sauver des cités dégradées.

On a attrapé des fragments de vie, des petites scènes qui nous ont inspirés

Les deux hommes ont fait le choix de ne pas préciser à quel parti Clémence (Isabelle Huppert) appartenait : "On a laissé de côté l’idéologie pour se concentrer sur l’action concrète, le combat quotidien des protagonistes. Plus largement, les « back stories » des personnages m’ennuient. Je trouve plus intéressant de donner quelques pistes, à chacun de se faire son idée."

Isabelle Huppert et Reda Kateb / Wild Bunch Distribution

Un duo inédit

Thomas Kruithof et Jean-Baptiste Delafon voulait un duo : "Je voulais surtout une complicité, parfois une intimité entre Clémence et Yazid, presque une relation maître-élève. Mais cela m’intéressait aussi de donner progressivement une autre couleur à ce personnage qui se développe dans l’ombre de Clémence, de voir ce qu’il fait de son propre pouvoir."

Quant au choix des deux comédiens, il ne doit rien au hasard, mais plutôt à une envie qui s'est concrétisée : "Parfois, au cours de l’écriture, pour donner une couleur à un personnage, on lance un nom d’acteur, et puis généralement on continue de creuser le personnage en oubliant l’acteur auquel on a pensé. Avec Jean-Baptiste Delafon, on s’est dit au tout début que Clémence, ce serait Isabelle Huppert, et Yazid, Reda Kateb… Il y avait quelque chose qui me paraissait correspondre dans leur style de jeu, une capacité à garder du mystère, une subtilité.

L’admiration que peut avoir Yazid pour Clémence, c’est celle de tout acteur pour Isabelle Huppert, même un acteur du rang de Reda Kateb.

Les deux ont aimé le scénario, se sont rencontrés et j’ai senti tout de suite une chimie entre eux, j’aimais la musique de leurs deux voix. Je les avais longtemps imaginés physiquement : un film avec un Reda très élégant, le visage un peu lissé, placide, et puis Isabelle, la tension, l’autorité qui se dégagent d’elle, dans sa silhouette et son tempo de marche."