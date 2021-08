Pour sa sixième réalisation, Sean Penn relève le défi de passer aussi devant la caméra et de partager l'affiche avec sa fille Dylan. Tiré d’une histoire vraie, "Flag Day" est le portrait d’une jeune femme qui lutte pour guérir des blessures de son passé, tout en reconstruisant sa relation père-fille.

Sean et Dylan Penn dans "Flag Day" © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.

John Vogel était un personnage hors-normes. Enfant, sa fille Jennifer s’émerveillait de son magnétisme et de sa capacité à faire de la vie une grande aventure. Il lui a beaucoup appris sur l’amour et la joie, mais elle va découvrir sa vie secrète de braqueur de banques et de faussaire.

Lorsqu'il découvre l'histoire de Jennifer Vogel, William Horberg, le producteur du film, comprend très vite ce qu'il pourrait en faire au cinéma et achète les droits du livre qu'elle s'apprête à publier. Il lui faudra 15 ans pour porter cette histoire à l'écran.

C'est la sixième fois que Sean Penn passe derrière la caméra, mais c'est la première qu'il est aussi devant : "Je me suis toujours étonné qu’on puisse réaliser un film et jouer dedans, et je n’avais jamais envisagé de le faire moi-même. Mais du fait d’un concours de circonstances, je viens d’en faire l’expérience, et comme je l’avais imaginé, ça m’a saigné à blanc. Je ne suis pas persuadé que je le referai."

Une histoire de famille

Pour ajouter à la complexité, Sean Penn joue aux côtés de sa fille, Dylan, pour incarner le duo père-fille de John et Jennifer Vogel. Un autre membre de la famille est également au casting : Hopper Jack Penn, fils de Sean et frère de Dylan, dans le rôle de Nick Vogel.

Concernant sa collaboration avec ses enfants, Sean Penn est tout admiration : "Dylan est une bête de vérité qui nous a tous impressionnés dès le premier jour.

Travailler avec Dylan m’a apporté une dose quotidienne de fierté. Ce fut vraiment passionnant.

Hopper, quant à lui, est un de ces acteurs… vous pointez la caméra sur lui, et elle en tombe amoureuse. Il a une présence très tendre."

Dylan Penn dans "Flag Day" / 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.

Autour de ce trio, un beau casting avec notamment Josh Brolin et Katheryn Winnick. Cette dernière, elle-même réalisatrice, avoue avoir été impressionnée par Sean Penn : "j’ai été époustouflée par sa passion, son œil créatif et sa capacité innée à travailler en étroite collaboration avec les acteurs, et à les pousser jusqu’à des limites qu’eux-mêmes ignoraient. Il descend avec vous dans les tranchées pour débusquer chaque scène et crée un environnement sécurisant qui vous permet de prendre des risques émotionnels. C’est un vrai directeur d’acteurs."

Pour les rôles de Jennifer et Nick Vogel plus jeunes, des milliers de jeunes acteurs ont auditionné. Ayant tapé dans l’œil de Sean Penn avec son étonnante reprise de la chanson The Sound of Silence, la chanteuse star de YouTube Jadyn Rylee a été sélectionnée pour incarner Jennifer adolescente, son premier rôle d’actrice : "Mon expérience avec Sean Penn a été absolument incroyable. Il est drôle et plaisante beaucoup. Il a fait de chacun des jours sur le plateau le meilleur. Il a toujours été là pour me coacher, je ne voulais jamais plus quitter le plateau !"

Jennifer Vogel a été associée dès le début au projet. Elle a même participé à l'écriture d'une des premières versions du scénario.

On a plusieurs fois été à deux doigts de faire le film, mais c’est uniquement quand Sean Penn est monté à bord que tout s’est mis en place

"Le film adapté de mes mémoires est une interprétation. Il se rapproche de la réalité à bien des égards, bien qu’il en diverge à d’autres. Dans l’ensemble, Flag Day saisit ce que j’ai ressenti en grandissant. Mais il y a aussi beaucoup de Sean et de Dylan Penn. La relation père-fille du film est électrique et authentique.

C’est surréaliste d’être quelqu’un d’ordinaire et d’avoir un film fait sur vous.

Je n’ai pas trouvé le vaccin contre le cancer. Je ne suis pas allée sur la lune. J’avais un père qui était braqueur de banques et faussaire. J’ai survécu, j’ai fait mon chemin, et j’ai écrit mes mémoires. Mon histoire est celle d’une outsider. L’aspect le plus excitant de tout ça fut le sentiment d’être soutenue par l’infatigable Sean Penn."

Sean Penn sur le tournage de "Flag Day" / 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.

Flag Day de et avec Sean Penn et aussi Dylan Penn, Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble et Katheryn Winnick

Au cinéma le 29 septembre 2021