Charlie Zanello a passé plusieurs mois en immersion dans la Maison de la Radio. Cet emblème de l'architecture du XXe siècle, classé au titre des Monuments historiques, abrite sept chaines de radio - dont France Inter. 4500 personnes y travaillent. Une véritable micro-société que le dessinateur croque ici avec humour.

Maison Ronde © Charlie Zanello

Qui n’a jamais rêvé de pénétrer au cœur de la Maison de la radio, dédale architectural dont la célèbre silhouette se dresse sur les bords de Seine ? L’intrépide Charlie Zanello, muni d’un carnet à dessin et d’un crayon, a joué les petits reporters au cœur de la Maison ronde.

De jour comme de nuit, il a poussé des portes, assisté à de nombreuses émissions et rencontré bon nombre des 4 000 professionnels qui y travaillent. Il a arpenté d’interminables couloirs – "On marche tout le temps, on monte, on descend, on tourne" –, il s’est parfois perdu, il a découvert des abris atomiques et des endroits étranges, comme le "centre distributeur de modulations" comparable au tambour d’une machine à laver ou encore à l’œil d’un cyclone…

Charlie Zanello à Radio France

Après avoir raconté sa vie de libraire au Centre Pompidou-Metz, Charlie Zanello s’intéresse à un autre monument emblématique de notre patrimoine architectural et culturel : la Maison ronde.

Adepte d’un dessin enlevé qui évoque autant Bretécher que Wolinski, il mêle curiosité, sens de l’observation, humour et autodérision pour lever le voile sur un temple de la culture et de l’information aussi renommé que mystérieux.

Tour à tour candide et sûr de lui, à l’écoute des gens et émerveillé par les prouesses technologiques d’un lieu dans lequel il s’est immergé durant une année, il nous emmène à la rencontre des journalistes vedettes de la radio publique comme de tous les inconnus grâce auxquels la Maison ronde ne cesse jamais de tourner, du technicien à l’assistante de réalisation et du producteur au documentaliste - sans oublier le fantôme qui l’oriente dans ses pérégrinations…

Un reportage passionnant qui s’autorise quelques excursions en extérieur sur la route du Tour de France ou lors de l’enregistrement du Jeu des 1000 euro,s et qui rend hommage à la richesse de notre radio publique.

=>>> Découvrez en avant-première quelques pages de Maison Ronde, Radio France de fond en comble par Charlie Zanello :

Planche de "Maison ronde, Radio France de fond en comble" de Charlie Zanello / Dargaud

