Le plus secret des cinéastes revient avec une histoire d'amour qui a pour cadre la scène musicale d'Austin. Avec Michael Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara et Natalie Portman.

Rooney Mara, Michael Fassbender et Ryan Gosling © Emmanuel Lubezki, ASC, AMC

Une histoire d'amour moderne, deux couples - d'un côté Faye (Rooney Mara) et le chanteur BV (Ryan Gosling), et de l'autre un magnat de l'industrie musicale (Michael Fassbender) et une serveuse (Natalie Portman) - voient leurs destins et leurs amours se mêler, alors que chacun cherche le succès dans cet univers rock'n roll fait de séduction et de trahison.

Le film doit l’une de ses contributions musicales et narratives essentielles à Patti Smith. Les scènes entre Faye (Rooney Mara) et Patti Smith réagissant de la façon la plus authentique et la plus naturelle qui soit ont donné des résultats inattendus.

Austin, la capitale de l’État du Texas, est une ville de contrastes où s’entremêlent esprit bohème, rêves d’artistes et ambition dévorante de réussite.

Les Texans ont connu un embourgeoisement graduel et la privatisation des entreprises et des services.

Même la musique a changé radicalement. Austin, « capitale mondiale de la musique live », est réputée mondialement pour ses nombreux festivals de musique, ses clubs, et ses bars clandestins et honky tonks. Mais la cité est tout aussi connue pour ses innombrables musiciens et chanteurs qui aspirent à une existence leur offrant la liberté de création, sans entraves ni inhibitions. Et ce quel que soit le genre de leur musique – country, folk, blues, new wave, punk, rock ou Tejano, cette musique tex-mex folk et pop des Texans d’origine espagnole…

C’est ce visage d’Austin que Terrence Malick révèle dans Song to song.

Natalie Portman © Emmanuel Lubezki, ASC, AMC

Le films sort en France Le 12 juillet