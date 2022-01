Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l'un font basculer la vie de tous. Stéphane Brizé filme Vincent Lindon pour la cinquième fois et reconstitue le coupe Lindon-Kiberlain 12 ans après "Mademoiselle Chambon"

Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain © 2020–Nord Ouest Films–France 3 Cinéma Michael Crotto

Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa Direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie.

Un autre monde raconte l'histoire d'une entreprise juste avant les licenciements, En guerre relatait l'annonce d'un plan social et La Loi du marché le quotidien d'un de ces salariés mis sur la touche. Il y a là une trilogie qui se déploie sur trois périodes clés d'une entreprise. Le réalisateur voulait raconter à hauteur d'homme les causes et les conséquences de cette immense machine à broyer. Aussi bien du point de vue de celui qui tape que de celui sur qui on tape.

"Chaque film s'est construit sur le précédent explique Stéphane Brizé. Un sujet entrainant des rencontres, des rencontres entrainant de nouvelles réflexions, ces réflexions entrainant un nouveau sujet. La chronologie du drame social s'est alors construite à rebours. D'abord le chômeur de longue durée et au final l'histoire de ceux qui organisent ce chômage en passant par la lutte inégale des salariés contre l'entreprise."

Les acteurs

12 ans après Mademoiselle Chambon, Stéphane Brizé réunit à nouveau Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain. Des retrouvailles que le réalisateur qualifie de "fortes", les deux comédiens ayant une profonde admiration l'un pour l'autre et n'ayant pas joué ensemble depuis. "J'ai fait trois films avec Vincent depuis ce moment-là, j'attendais le moment de pouvoir refaire un film avec Sandrine tellement l'actrice est immense.

C'est un privilège d'avoir leur confiance et de pouvoir travailler cette matière avec eux.

Pour le rôle du fils, Stéphane Brizé a choisi Anthony Bajon : "Une rencontre extraordinaire avec un jeune acteur hyper doué. Le rôle est casse-gueule et la ligne de crête est fine. Anthony marche sur un fil avec une intelligence de jeu très impressionnante."

Anthony Bajon et Vincent Lindon / 2020–Nord Ouest Films–France 3 Cinéma

A l'affiche également, une débutante, Marie Ducker à qui le réalisateur a fait passé des essais au même titre que tous les non-professionnels qui incarnent tous les autres rôles du film. La journaliste s'est amusé à incarner le bras armé du système : "Je lui fais dire des choses énormes comme lorsqu'elle lance à Vincent que :

Tout est précaire dans la vie… l'amour, la santé et donc pourquoi pas le travail ?

J'aimerais avoir assez d'imagination pour écrire quelque chose comme ça mais c'est Laurence Parisot, l'ex-patronne du MEDEF, qui l'a dit un jour."