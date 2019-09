Les éditions Plon publient ce jeudi un roman inédit de Françoise Sagan, intitulé "Les quatre coins du coeur". Un manuscrit inachevé complété et préfacé par son fils Denis Westhoff. "L'écriture est violemment saganesque", nous dit-il. L'ouvrage sera tiré à 80.000 exemplaires.

C’est Denis Westhoff, le fils de Françoise Sagan, qui a retrouvé le manuscrit dans les papiers de la succession © Radio France / Anne Audigier

Soixante-cinq ans après Bonjour Tristesse, le dernier roman, inédit, de Françoise Sagan, paraît demain, jeudi 19 septembre, aux éditions Plon. C’est le fils de Sagan, Denis Westhoff, qui a retrouvé le manuscrit dans les papiers de la succession, "perdu dans les papiers, dans une montagne de papiers", dit-il à France Inter dans un entretien avec Léa Salamé qui sera diffusé intégralement jeudi à 07h50.

Pendant plusieurs années, Denis Westhoff, accaparé par le règlement de l’épineuse succession de sa mère, n’a pas prêté attention à ce texte inachevé. "Il était perdu dans les papiers, dans une montagne de papiers", dit-il. Il le soumet dans un premier temps à l’éditeur Jean-Marc Roberts, mais le texte est "inachevé, incomplet… en état de jachère. Pas corrigé", dit-il. Il manque des mots, des paragraphes ne sont pas à la bonne place et le projet est abandonné. "Et Jean-Marc a eu un avis pas très favorable. Il m’a dit: 'il ne faut pas le publier car il va faire du tort à l’œuvre de ta mère'".

Le roman inédit de Françoise Sagan, "Les quatre coins du coeur", sera tiré à 80.000 exemplaires © Radio France / Anne Audigier

"Incroyablement saganesque"

Ce n’est que récemment que le fils de la romancière s’est finalement décidé à publier Les quatre coins du cœur. Son fils l’a travaillé, "sans le modifier, sans toucher au style, à l’écriture, ni au ton général". Il insiste :

Je n'ai pas réécrit ce manuscrit. C’est purement le texte de ma mère.

Au micro de France Inter, il décrit "une écriture incroyablement saganesque":

« Il concentre en lui toute l’écriture de ma mère, tout son caractère, tout son esprit, tout son talent, tout son humour et puis toute sa liberté, il a un très fort caractère saganesque ».

Les Quatre coins du cœur est l’histoire sulfureuse d’une femme d’un certain âge, Fanny, qui s’éprend du mari de sa fille. Insolence du désir, élégance désinvolte, mépris des conventions bourgeoises, on y retrouve, malgré ses imperfections, la petite musique de Sagan.

Morte en 2004, Françoise Sagan est l'autrice de vingt romans publiés entre 1954 et 1996, dont le premier, Bonjour Tristesse, fut un succès critique et commercial immédiat, alors qu'elle n'avait que 18 ans. En 2011, l'ouvrage a dépassé les deux millions d'exemplaires vendus, l'un des plus gros succès de l'histoire de l'édition française. En 2011, quatre nouvelles inédites ont été publiées sous le titre Un matin pour la vie, aux éditions Stock.