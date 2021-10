Voyage au cœur de l’œuvre et de l’âme de Goya.

Francisco de Goya y Lucientes Le Parasol mars - août 1777 © photo Museo Nacional del Prado, dist. Rmn-GP image du Prado

Expérience Goya est une grande exposition d’un genre nouveau qui vous plonge dans l’univers de Goya, génie du beau et de l’étrange.

Avec plus de 80 œuvres originales dont la moitié signées du maître espagnol et un grand nombre d’œuvres numérisées, cette exposition propose au visiteur une expérience immersive, esthétique et sensorielle (vidéos, ambiances sonores…) au cœur de l'acte de création et des sources d'inspiration de l'artiste.

Partant de la vie et de l’œuvre du peintre, Expérience Goya raconte l’histoire extraordinaire de deux chefs-d'œuvre énigmatiques du palais des Beaux-Arts de Lille, Les Vieilles et Les Jeunes de Francisco de Goya (1746-1828). Ces deux tableaux entrés dans les collections du palais des Beaux-Arts de Lille il y a près de 150 ans n’ont en effet pas encore révélé tous leurs secrets. Goya les réalise au début du XIXe siècle, durant des temps troublés (la guerre entre la France et l’Espagne), où son regard acéré trouve sa pleine mesure.

Présentant des prêts exceptionnels signés de l’artiste (peintures, dessins et gravures), choisis pour leur rapport avec Les Vieilles et Les Jeunes, l’exposition propose également de découvrir la fascinante postérité de Goya du XIXe siècle (Delacroix, Manet, Ensor) au XXIe siècle (Salvador Dalí, Henri Cartier-Bresson, les frères Chapman) ainsi que dans le cinéma (Federico Fellini, Sergio Leone, Guillermo del Toro…).

Antonio Saura Portrait imaginaire de Goya n° 4 1985 / Succession Antonio Saura - photo collection FRAC Auvergne / Ludovic Combe

« Dans la tombe de Goya est enterré l’ancien art espagnol, le monde à jamais disparu des toreros, des majos, des manolas, des moines, des contrebandiers, des voleurs, des alguazils et des sorcières, toute la couleur locale de la Péninsule. Il est venu juste à temps pour recueillir et fixer tout cela. Il a cru ne faire que des caprices, il a fait le portrait et l’histoire de la vieille Espagne, tout en croyant servir les idées et les croyances nouvelles. Ses caricatures seront bientôt des monuments historiques. »

Théophile Gautier, Voyage en Espagne, suivi de España, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 1981, p. 165. - Les Caprices de Goya et de Salvador Dalí

Salvador Dalí Hommage à Goya ou Les Caprices de Goya / Salvador Dalí, Fundació Gala Salvador Dalí Adagp, Paris 2021 - photo BnF, Paris

Salvador Dalí 2 -Hommage à Goya ou Les Caprices de Goya / Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí Adagp, Paris 2021 - photo BnF, Paris.

Au cœur de ce théâtre d’images, Les Vieilles et Les Jeunes, qui inspirent autant de questions que de théories, laisseront ainsi le loisir au visiteur-acteur d’en développer sa propre interprétation.

Expérience Goya est un voyage au cœur de l’œuvre et de l’âme de Goya et, pour la première fois, une exposition écoresponsable pour laquelle le musée s’est imposé des règles strictes en matière de développement durable.

►►► Les commissaires de l'exposition

Régis Cotentin : Docteur en arts et médias, auteur d’une thèse sur l’art digital considéré d’un point de vue anthropologique Des Simulacres numériques, les images digitales au défi du vivant (2017). Chargé de l’art contemporain au palais des Beaux-Arts de Lille, il est le commissaire de plus d’une vingtaine d’expositions qui prônent les correspondances entre les arts.

: Docteur en arts et médias, auteur d’une thèse sur l’art digital considéré d’un point de vue anthropologique Des Simulacres numériques, les images digitales au défi du vivant (2017). Chargé de l’art contemporain au palais des Beaux-Arts de Lille, il est le commissaire de plus d’une vingtaine d’expositions qui prônent les correspondances entre les arts. Donatienne Dujardin : Chargée des collections étrangères du XVIe au XVIIIe siècle au palais des Beaux-Arts de Lille, elle a notamment participé au commissariat des expositions Philippe de Champaigne. 1602-1674. Entre politique et dévotion, Lille, 2007 et Fables du paysage flamand. Bosch, Bles, Brueghel, Bril, Lille, 2012. S’agissant de l’art de Goya, elle a particulièrement étudié les deux chefs-d’œuvre conservés à Lille, leur matérialité fascinante, leur parcours épique.

: Chargée des collections étrangères du XVIe au XVIIIe siècle au palais des Beaux-Arts de Lille, elle a notamment participé au commissariat des expositions Philippe de Champaigne. 1602-1674. Entre politique et dévotion, Lille, 2007 et Fables du paysage flamand. Bosch, Bles, Brueghel, Bril, Lille, 2012. S’agissant de l’art de Goya, elle a particulièrement étudié les deux chefs-d’œuvre conservés à Lille, leur matérialité fascinante, leur parcours épique. Exposition produite par la Rmn - Grand Palais et la palais des Beaux-Arts de Lille / Ville de Lille

►►► Un film de 10 minutes au cœur de « l'Expérience Goya : l’imagerie scientifique, enquête »

Une exposition scientifique inédite : en quelques minutes, ce film présente les recherches menées par le C2RMF, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, à propos des deux chefs-d’œuvre du palais des Beaux-Arts de Lille : Les Jeunes et Le Temps dit Les Vieilles de Goya, grâce à l’imagerie scientifique. Cette exploration transporte le spectateur au cœur des toiles, traverse la matière et révèle les secrets de fabrication de ces deux tableaux auscultés lors d’une nouvelle analyse scientifique, permettant de mieux comprendre la technique d’un peintre de génie et de proposer de nouvelles interprétations de ses tableaux.

avec le conseil scientifique de Bruno Mottin , conservateur général du patrimoine au C2RMF, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, pilote du projet «Goya dans les collections publiques françaises»

, conservateur général du patrimoine au C2RMF, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, pilote du projet «Goya dans les collections publiques françaises» imagerie scientifique C2RMF : Jean-Louis Bellec, Laurence Clivet, Myriam Eveno, Eric Laval

production exécutive : Résonance Films

une co-production palais des Beaux-Arts de Lille - Département production et diffusion numérique Rmn - Grand Palais

►►► Visuels

Image principale : Francisco de Goya y Lucientes Le Parasol mars - août 1777 huile sur toile 104 x 152 cm Madrid, Museo Nacional del Prado © photo Museo Nacional del Prado, dist. Rmn-GP / image du Prado

1 - Antonio Saura Portrait imaginaire de Goya n° 4 1985 acrylique et huile sur toile 195 x 162 cm Clermont-Ferrand, collection Frac Auvergne © Succession Antonio Saura / www.antoniosaura.org / A V Agencia de Creadores Visuales 2021 - photo collection FRAC Auvergne / Ludovic Combe

2 - Salvador Dalí Hommage à Goya ou Les Caprices de Goya Pl. 17 - "Espeluznante columna concreta" - Effrayante colonne secrète 1973 estampe : eau-forte en couleurs 44,7 x 31,3 cm Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie © Salvador Dalí, Fundació GalaSalvador Dalí / Adagp, Paris 2021 - photo BnF, Paris

3 - Salvador Dalí Hommage à Goya ou Les Caprices de Goya Pl.55 - " Y ven y ven y ven..." - Viens, viens, viens... 1973 estampe : eau-forte en couleurs 44,7 x 31,3 cm Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí / Adagp, Paris 2021 - photo BnF, Paris

Sources Palais des Beaux-arts de Lille