À la source de cette incroyable BD où le héros voyage dans le temps à bord d’un chronoscaphe : le château de La Roche-Guyon dans le Val d'Oise. L’exposition "MachinaXion, Mortimer prisonnier du temps" présente en 200 originaux et documents, l’histoire de cet album incroyablement inventif.

"Le piège diabolique" d'Edgar P. Jacobs © Journal de Tintin

Dans une boucle de la Seine au Nord de Paris, subsiste un imposant donjon médiéval. De taille correcte (12,2 m), il a pourtant été coupé en deux à la Révolution. Lorsqu’Edgar P. Jacobs a cherché un lieu où planter l’intrigue spatio-temporelle du Piège diabolique, il a choisi ce château.

Venu en repérage à La Roche-Guyon, il a pris des photos visibles dans l’exposition. Il n’a pas pu visiter l’intérieur de l’édifice, mais chose incroyable, les fameuses « boves » (ces lieux où les paysans se réfugiaient avec leurs bœufs) de la BD sont très ressemblantes.

Un réalisme au service d’une stratégie narrative

Le chronoscaphe dans les "boves" du Château de La Roche-Guyon © Radio France / Anne Douhaire/France Inter

Le souci du réalisme de Jacobs vient de contraintes qu’il s’imposait à lui-même, mais aussi, explique l’un des commissaires de l'exposition, Eric Dubois, « de sa volonté d’ancrer sa fiction dans le réel. Il commence ses récits en les campant dans un décor, un fait d'actualité, ou de petits indices ou des anecdotes du quotidien. Puis progressivement, il emmène ses lecteurs vers la fiction la plus débridée, vers l'anticipation, avec un processus qu'il appelle lui-même "un peu d'extrapolation". »

Le voyage dans le temps du Piège diabolique débute avec l’apparente banalité d’un voyage en voiture de Paris à La Roche-Guyon. Mortimer consulte son Guide Vert Michelin suite à l’annonce d’un héritage. Le village de La Roche-Guyon est, pour Jacobs, le village français par excellence. Et « Les boucles de la Seine, ainsi qu’un arbre au premier plan, vont lui permettre de faire comprendre que si le héros voyage dans le temps, il n’évolue pas dans l’espace », complète Eric Dubois.

Un ouvrage censuré

À cause d'une séquence située dans le futur, l’album est censuré. Pendant cinq ans. Chose étrange pointe Eric Dubois : « L'album est publié en Belgique en 1962. Et il figure dans la revue Tintin vendue en France ! Les lecteurs français ont donc pu le lire dans le journal. Et la fiction radiophonique tirée de la BD a elle aussi été épargnée ». Jacobs avait déjà souffert de la censure dès la première aventure de Blake et Mortimer. La publication du deuxième tome du Secret de l'Espadon » avait été retardée pour des scènes jugées « assez violentes», rappelle Eric Dubois : « On lui reprochait déjà un regard trop adulte et puis surtout la description d'un futur assez pessimiste ». La Marque jaune avait aussi eu droit à sa mise à l’index.

Et Eric Dubois ajoute : « Il existe une seconde censure plus diffuse à l’intérieur du journal Tintin. On présente dans l’exposition un courrier interne. On reproche à Jacobs une case avec un ptérodactyle. Il est invité à la rendre moins inquiétante. À l’époque, le journal était soutenu par les écoles religieuses belges. Placé au sein du comité de rédaction, un abbé avait le droit de vie ou de mort sur les BD. »

Document présenté dans l'exposition MachinaXion à la Roche-Guyon © Radio France / Anne Douhaire/France Inter

Auteur exigeant, Jacobs vivra cette censure comme un coup de poignard vis-à-vis de son travail. « Mais c’est aussi une attaque directe à son porte-monnaie. La non-distribution de son album en France entraîne un gros manque à gagner. Les albums suivants (dont L’Affaire du collier situé à Paris) n’auront plus d’éléments jacobsiens qui ont fait la qualité des précédents. Jacobs a finalement renoncé à prendre des risques. Il le dit lui-même dans une interview. Il avait pensé mettre des revenants, des squelettes, des choses effrayantes dans des catacombes. Mais il y renonce par peur de la censure », explique Eric Dubois. Le piège diabolique marque donc le sommet de sa carrière. Son dernier chef d'œuvre.

L’exposition MachinaXion, Mortimer prisonnier du temps au Château de La Roche-Guyon se tient du 23 avril au 27 novembre 2022. A noter : un catalogue original sous forme de carte Michelin.