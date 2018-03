Pour la première fois en France, la Philharmonie de Paris présente une exposition dédiée aux musiques arabes, célébrant à la fois la richesse d’un patrimoine ancien méconnu et l’intense créativité d’artistes issus des vingt-deux pays qui forment aujourd’hui le monde arabe.

Al Musiqa © Philharmonie de Paris

Soulignant le caractère central que revêt la musique au sein des sociétés arabes, l’exposition Al Musiqa à la Philharmonie se veut surtout un manifeste pour la sauvegarde d’un patrimoine culturel aujourd’hui en danger, en même temps qu’un témoignage de l’exceptionnelle vitalité de la création musicale contemporaine dans le monde arabe.

► UN GRAND VOYAGE MUSICAL

Al Musiqa invite à un voyage visuel et sonore allant de l’Arabie Heureuse de la reine de Saba jusqu’à l’Andalousie du grand musicien Zyriab, de la période préislamique, en passant par l’âge d’or égyptien de la diva Oum Kalsoum, jusqu’à la scène pop, rap ou électro, sortie dans les rues depuis les révolutions arabes.

Chant Avedissian / El Tarab - Philharmonie de Paris

Conçue comme une vaste exploration de formes musicales à la fois traditionnelles et contemporaines, mystiques et profanes, populaires et savantes, l’exposition propose de traverser des paysages immersifs comme le désert du Hedjaz, le jardin andalou, le cinéma égyptien, la zaouïa africaine, le café oranais, le salon oriental-occidental.

Generation Tahrir / Pauline Beugnies

Affiche de cinéma égyptien / Cinémathèque Française - DR

► UNE EXPOSITION INTERACTIVE

Afin de faciliter son appropriation par tous les publics, Al Musiqa s’ouvre sur une grande madrassa – littéralement « lieu où l’on apprend ». Elle propose au visiteur des repères pour mieux déconstruire des clichés, découvrir ou approfondir ses connaissances à l’aide de nombreux dispositifs ludiques et interactifs. Le visiteur peut ainsi apprendre à écrire son nom à l’aide d’un qalam numérique ou découvrir le timbre du oud et de la derbouka.

Oud conçu par Georges Nahat, 1931, Syrie, Damas, Musée de la musique, / Cité de la musique - Philharmonie de Paris

Rendant hommage à la beauté de la calligraphie et de la langue arabes, l’exposition est entièrement bilingue. Les œuvres rassemblées permettent de découvrir de riches collections publiques et privées situées en Orient et en Occident : instruments de musique, calligraphies, miniatures persanes, peintures et photographies. Des carnets de voyage, bandes dessinées, affiches de cinéma, pochettes de disques, films culte et archives sonores rares viennent également compléter ce corpus exceptionnel.

Affiche de cinéma égyptien / Cinémathèque Française - DR

► UNE EXPÉRIENCE FESTIVE À PARTAGER

Dans le désert, sous la tente, dans le jardin d’un palais ou au cinéma égyptien, les petits et les grands pourront écouter des contes, s’initier à la danse orientale, dessiner un chameau, écrire leur nom en arabe, construire un palais et faire résonner certains instruments. Une expérience à partager en famille.

La dernière danse du Arifa. Au coeur du rituel Stambali de Tunisie Augustin Le / Augustin Le

Commissaire : Véronique Rieffel

Source la Philharmonie

Première exposition d’envergure en France sur les musiques du monde arabe, Al Musiqa propose un voyage depuis l’Arabie heureuse de la Reine de Saba jusqu’à l’Andalousie de Zyriab, de la période préislamique à nos jours. Mettre aujourd’hui le projecteur sur l’identité musicale de ces cultures fait sens à plus d’un titre.

Laurent Bayle, Directeur général de la Philharmonie de Paris et Marie-Pauline Martin, Directrice du Musée de la musique

L’exposition a été conçue comme un grand voyage musical pour tous les publics, avec une attention toute particulière pour les enfants et leur famille. Tout au long du parcours, l’exposition propose une dizaine d’activités et dispositifs à partager pour jouer, écouter, découvrir, rêver, voyager…