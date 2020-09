L’auteur de BD, Grand Prix d’Angoulême 2020 est l’objet d’une exposition profondément humaine à l’Académie des Beaux-Arts à Paris. Une belle mise en lumière pour un artiste qui aime se cacher derrière ses magnifiques portraits d’amis.

Détail de l'affiche de l'exposition "Emmanuel Guibert biographies dessinées" à l'Académie des Beaux Arts à Paris - Détail des couverture du "Photographe" (Dupuis) et de "La Guerre d'Alan" (L'Association) © Emmanuel Guibert/Académie des Beaux-Arts

Il y a du pasteur chez Emmanuel Guibert. Il fallait le voir présenter l’exposition qui lui est consacrée devant un parterre de journalistes l’écoutant religieusement dans un lieu sombre rappelant une église. « Emmanuel Guibert, biographies dessinées » à l’Académie des Beaux-Arts est une superbe mise en valeur de son travail biographique.

Un axe majeur de son œuvre : il a raconté la vie de son ami Alan Cope rencontré à l’île de Ré, et celle de son ancien voisin le photographe Didier Lefèvre. Il explique « qu’il aime transmettre la vie des autres, surtout s’ils lui ont fait confiance. ». Des vies dont il se dit rempli. L’amitié l’oblige.

L’exposition est divisée en deux parties

L’une est consacrée à ses BD sur Alan (La Guerre d’Alan, Martha et Alan…), et l’autre au héros du Photographe. La première est l’occasion d’admirer ses originaux : des Rhodoid (plastique) où la couleur est incroyable, et la nature très présente, en particulier les arbres américains (sequoias, cèdres, pins…).

Dans une vitrine, on admire le costume d’Alan. Sur des planches, on peut lire les paroles très littéraires du G.I. La présence du vieil ami américain d’Emmanuel Guibert est palpable. Preuve que l’objectif de celui qui dit dessiner pour pouvoir « revivre des expériences de son enfance, ou celles d’autres personnes, qu’il n’a lui-même pas vécue » est atteint.

Emmanuel Guibert dans l'exposition "Emmanuel Guibert, biographies dessinées" à l'Académie des Beaux-Arts à Paris en septembre 2020 © Radio France / Anne Douhaire/France Inter

Dans la seconde partie de l'exposition des amis photographes de Didier Lefevre lui rendent hommage en présentant un cliché qui leur rappelle un moment passé avec lui. Un diaporama montre quelques-unes des photos prises par le reporter en Afghanistan. Au centre de la pièce, des planches, des crayonnés, des scénarios, des recherches…

Emmanuel Guibert explique comment son projet du Photographe est né : « Didier Lefèvre avait moins de travail à l'époque, j’en ai profité. Je lui ai demandé de me raconter une mission emblématique de son parcours. Il mettait tellement de vie dans celle sur l'Afghanistan que je me suis dit qu’il fallait le raconter ». Emmanuel Guibert a procédé comme avec Alan : il a beaucoup écouté. Ce qui donne la tonalité profondément humaine de son récit bouleversant, servi par un dessin délicat qui va à l’essentiel. La marque d’un grand artiste.

Des originaux sur rhodoïd de "Matha et Alan" d'Emmanuel Guibert dans l'exposition Emmanuel Guibert biographies dessinées à l'Académie des Beaux-Arts à Paris © Radio France / Anne Douhaire/France Inter

Travaux préparatoires au "Photographe" dans l'exposition Emmanuel Guibert biographies dessinées à l'Académie des Beaux-Arts à Paris © Radio France / AD/FI

Couverture des versions étrangères du "Photographe"dans l'exposition Emmanuel Guibert biographies dessinées à l'Académie des Beaux-Arts à Paris / AD/FI

