"Face au mal, l’essentiel c’est l’être humain" - Le best-of de Boomerang

Michèle Laroque

Celle que l'on a tant applaudie sur les planches lorsqu'elle jouait aux côtés de Pierre Palmade dans "Ils s'aiment", "Ils se sont aimés" puis "Ils se re-aiment", réalise son troisième film "Alors on danse". Elle y interprète Sandra, une femme qui, après avoir été trompée par son mari, retrouve la liberté et le bonheur aux côtés de sa sœur qui partage la même passion qu'elle pour la danse. Retrouvez l'entretien de Michèle Laroque dans Boomerang.

ML : "Il faut résister à ce qui n’est pas juste. Dans ce cadre, le collectif fait tout. Les associations sont encore nécessaires : personne n’aurait l’idée d’arrêter les Restos du Cœur aujourd’hui."

Pete Doherty

L'artiste britannique sort un nouvel album en solo "The Fantasy Life of Poetry & Crime", la semaine prochaine, après "Grace/Wastelands" et "Hamburg Demonstrations", sans compter ses titres à succès aux côtés des Babyshambles et des Libertines. Dans Boomerang, il est venu raconter combien la musique représente, pour lui, un exutoire rare, précieux et poétique. Il en a profité pour reprendre "inutile et hors d'usage" de Daniel Darc.

PD : "Ce qui me fait errer est ce qui me fait créer : de belles mélodies, de beaux paysages."

On ne peut pas chanter des paroles désespérées sans se sentir soi-même désespéré. Il faut un équilibre entre la performance et la réalité

La poésie est un narcotique qui développe l’esprit. Elle induit l’imagination et la fait exploser. C’est une sorte d’évasion, une manière de passer par-dessus les barrières qu’on se pose."

Déborah Lukumuena

La lauréate du César du meilleur second rôle 2017 dans "Divines", se retrouve désormais aux côtés de Gérard Depardieu dans "Robuste" de Constance Meyer, sorti cette semaine. Elle est l'une des grandes révélations de la comédie française ces 5 dernières années. Au micro d'Augustin Trapenard, la comédienne est venue partager les rapports qu'elle entretient avec ses propres personnages de cinéma et comment elle a vécu le tournage de son dernier film aux côtés de Gérard Depardieu.

Apprendre à gérer son corps, je pense que c’est le métier d’une vie

"Gérard Depardieu m’a fait prendre conscience que mon corps était ma vie. C’est un Gargantua, qui est bien conscient de son opulence, mais qui a aussi une certaine grâce. Il m’a fait gagner énormément de confiance en moi."

Khatia Buniatishvili

Elle est l'une des plus grandes pianistes géorgienne de sa génération. Elle a fait vibrer l'auditorium de Radio France à l'occasion de la soirée "Tous Unis pour l'Ukraine". C'est par la puissance de la musique qu'elle choisit de braver, chaque jour, le bien et le mal et de vaincre les inhumanités telles qu'elles s'expriment actuellement en Ukraine, aux frontières mêmes de la Géorgie. Elle leur a rendu hommage en interprétant "L'Adagio" de Bach. Retrouvez son échange avec Augustin Trapenard.

L’essentiel, c’est l’être humain : face au mal, on doit rester activement pacifiste et essayer d’arrêter la guerre au plus vite

"La musique est parfois plus forte que nos états d’âme, elle nous emmène vers des émotions particulières. C'est comme si l'âme regardait le corps d'un autre lieu."

Le piano et moi-même devenons un seul et même son, une sonorité et l'émotion-même. Alors j'oublie mon ego, mon existence, ma présence et mon être".

Eric Fottorino

Le journaliste et écrivain, ancien directeur du journal Le Monde, créateur des revues "Le 1" et "Zadig" était invité dans Boomerang, à l'occasion de la mise en scène de son dialogue La pêche du jour, par Jean-Michel Ribes, au théâtre du Rond-Point. Il a tenu à rappeler que, dans le contexte de crise actuel, notamment en Ukraine, la culture, l'éducation, l'esprit critique sont les seuls gages pour promouvoir les valeurs humaines essentielles. Ne manquez pas son entretien dans Boomerang.

EF : "Je mène la bataille des mots. À force de répétition, les mots se sont usés. Il faut être en colère, il faut avoir du dégoût".

"Être déraciné, c’est ne plus savoir qui l’on est. C’est le cas des migrants, qui partent par question de vie ou de mort".

Il faut protéger les enfants et les éduquer pour qu’ils sachent ce qu’est l’esprit critique

