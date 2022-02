Le métavers, c’est le terme qui fait frémir le monde des nouvelles technologies depuis plusieurs mois - et notamment depuis que Meta (ex-Facebook) a annoncé investir plusieurs dizaines de milliards de dollars dans son développement. Mais aujourd'hui, à quoi ressemble cette nouvelle forme d'Internet ?

C'est à travers un casque de réalité virtuelle, notamment, que l'on pourra accéder au métavers © AFP / Amy Osborne

C’est assurément l’un des concepts les plus à suivre pour ceux et celles qui s’intéressent, de près ou de loin, aux nouvelles technologies : le métavers (ou "metaverse" en anglais), une forme nouvelle d’Internet dont les plus grands acteurs du secteur s’accordent qu’elle est le futur du web (ou au moins une partie).

Ce métavers, c’est une nouvelle façon de concevoir Internet non pas comme un monde fait de pages en deux dimensions, à lire de bas en haut, mais comme un monde en trois dimensions que l’on explore, en prenant la forme d’un avatar qui se balade dans un espace virtuel où les "sites" sont des lieux à proprement parler. Matérialisé par la science-fiction, par exemple dans "Ready Player One" de Steven Spielberg.

Ce mercredi, Krafton, studio créateur du jeu multijoueurs PUBG, a aussi annoncé son intention de créer un "nouveau web 3.0 et un projet de NFT qui aura pour but de construire une plateforme métavers de NFT". Mais à vrai dire, à quoi pourrait ressembler ce "métavers" dans la vraie vie ? Et surtout, existe-t-il déjà d’une certaine façon ? Même si le métavers tel qu’on l’imagine est encore une lointaine réalité, il en existe déjà des applications - même si elles ne portent pas concrètement ce nom-là.

Second Life, le pionnier

C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître : celui de Second Life, jeu phénomène du début des années 2000. Le concept faisait alors figure d'OVNI : un jeu sans but particulier, dans lequel chaque joueur ou joueuse incarnait un personnage pouvant entrer en relation avec les autres via des fonctions de discussion ou de messagerie instantanée. En somme, le métavers avant l'heure. A l'époque, la presse avait été fascinée par ce jeu qui avait même suscité des rencontres "dans la vraie vie".

Déjà dans Second Life, lancé en 2003, on pouvait échanger de l'argent contre une monnaie virtuelle, le dollar Linden, permettant d'acheter des objets dans le jeu - et contrairement à ce que permettent les NFT d'aujourd'hui, le créateur de l'objet restait son propriétaire, et l'acquéreur ne disposait que d'une licence. Comme dans les métavers imaginés aujourd'hui, des marques investissent le terrain, mais aussi des partis politiques : en 2007, les équipes de Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal font campagne dans le jeu.

Si le jeu a perdu beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices depuis sa période faste au milieu des années 2000, Linden Lab, le studio qui le développe, revendiquait encore 800 000 joueurs mensuels.

VRChat, celui qui roule bien

Lancé en 2014 sous la forme de prototype puis de façon plus vaste à partir de 2017 (mais toujours considéré comme une version alpha) VRChat est ce qui ressemble le plus, aujourd’hui, à l’idée qu’on peut se faire d’un métavers. On s’y balade dans des mondes virtuels, certains très réalistes, d’autres transportant les joueurs au Moyen-Âge ou dans un désert enneigé.

Cachés sous des avatars, on discute, à l’oral, avec d’autres personnages, dans des décors de cafés, de salles de jeux, etc. Le logiciel, qui compte quatre millions d’utilisateurs réguliers, est à mi-chemin entre l’aspect brut de décoffrage de Second Life et les ambitions démesurées de Facebook. Car VRChat ne fait qu’une chose, et la fait bien : offrir cette expérience de "réseau social en réalité virtuelle".

Facebook essaie de poser des jalons avec Horizons

Ce n'est plus un secret : avec son changement de nom en Meta, Facebook affiche clairement sa volonté d'être l'acteur majeur du métavers dans les prochaines années. Et pour cela, l'entreprise commence déjà à dévoiler une première vision de ce qui sera, selon elle, le métavers. La conférence d'annonce du changement de nom a servi pour Mark Zuckerberg de véritable manifeste, explorant toutes les possibilités de ce que pourrait représenter le métavers dans un futur plus ou moins proche.

Mais avant d'en arriver là, Meta rend disponible une première version de son métavers avec le jeu "Horizon Worlds", lancé publiquement en décembre pour les possesseurs américains du casque Oculus. Cette "expérience de réalité virtuelle où vous pouvez créer et explorer ensemble" ne présente pour l'instant qu'un seul jeu multijoueur, mais promet qu'il sera prochainement possible de créer son propre univers virtuel et d'y rencontrer d'autres utilisateurs et utilisatrices de Facebook.

Par ailleurs, dans le domaine professionnel, Meta a également développé Horizon Workrooms, une application censée proposer du télétravail dans le métavers : chaque membre d'une équipe, chez soi, dispose d'un avatar, et ceux-ci se rencontrent dans une sorte d'espace de "coworking" virtuel, où il devient possible d'interagir. Là encore, le logiciel est plein de promesses, mais est encore en cours de développement.

Enfin, Horizon Venues est un espace dédié à la rencontre et aux événements, similaire à Horizon Worlds, dans lequel seront organisés des concerts, des expositions, etc. Le 13 février par exemple, les Foo Fighters y donneront un concert virtuel. C'est dans ces applications que Meta a dû d'ores et déjà ajouter, en début de semaine, une restriction en créant une "bulle" autour des personnages, pour faire face aux tentatives de harcèlement.

Microsoft vise les sphères professionnelles... mais pas seulement

En fin d’année 2021, Microsoft a annoncé ajouter une nouvelle fonction à son logiciel Microsoft Teams, logiciel de travail en équipe devenu mondialement célèbre au moment des confinements de 2020 : "Mesh", c’est le nom de ce dispositif, ajoute à Teams une couche d’expériences en réalité virtuelle. A la manière de Meta Horizons Workroom, il deviendra donc possible, pendant une réunion Teams, de visualiser ses collègues sous la forme d’avatars évoluant dans une salle de réunion en 3D.

Particularité : il ne sera pas indispensable de disposer de lunettes de réalité virtuelle pour accéder à ce métavers-là, et celui-ci pourra même s’apprécier "à plat", les avatars pouvant aussi exister en 2D dans des fenêtres de conversation "classique", comme si votre collègue était remplacé par un personnage en dessin animé.

Cette technologie s’appuie en réalité sur un autre métavers nommé AltspaceVR, lancé en 2015 et racheté en 2017 par Microsoft. L’application ressemble de près aux métavers imaginés par Facebook, avec des univers dans lesquels on peut se téléporter, et notamment un "feu de camp" autour duquel les utilisateurs et utilisatrices peuvent se rencontrer et discuter tous ensemble, à la manière des "tchats" des débuts d'Internet... mais en trois dimensions.

Samsung y imagine la déco de votre maison

C’est une application en apparence ludique et inoffensive qu’a annoncé Samsung lors du CES, la grand-messe des nouvelles technologies, en janvier à Las Vegas : "My House", une application destinée à… créer une maison et à collectionner des objets pour la décorer. "My House" se base sur une plateforme nommée Zepeto, elle-même considérée comme une plateforme de métavers. En quelques semaines, ce métavers - accessible seulement sur les appareils Android - a été téléchargé plus de 4 millions de fois.

Et preuve que Samsung y voit bien plus qu’une simple application de décoration : ce mercredi, l’entreprise a proposé de suivre ses dernières annonces sur de nouveaux produits non seulement sur les plateformes habituelles, mais aussi depuis ce métavers.

Fortnite et Roblox, les jeux vidéo qui en sont aussi

Fortnite est-il encore un jeu vidéo ? La célèbre "battle royale", dans lequel cent joueurs et joueuses s’affrontent lors de parties sans pitié sur une île virtuelle, est devenue un véritable univers parallèle - un métavers, en somme. De nombreux événements y ont lieu, où la dimension "jeu vidéo" laisse place à un aspect beaucoup plus social : des concerts y ont été organisés, mais aussi des projections de bandes-annonces (celle du film "Tenet" de Christopher Nolan y avait été diffusée en avant-première, par exemple).

Et là encore, signe de l’intérêt économique que le jeu peut représenter au-delà de son utilisation première : il a été investi par le monde du marketing et des marques. En 2021, les magasins Carrefour ont lancé leur propre carte ("map") sur Fortnite, nommée "The Healthy map", dans laquelle on ne peut se soigner… qu’en mangeant des fruits et légumes. Et l’enseigne n’a pas oublié de placer un supermarché Carrefour dans le décor.

Même affaire avec le jeu Roblox, conçu comme un jeu de construction à grande échelle, sur un modèle similaire à Minecraft (lui aussi considéré comme un métavers). Plébiscité par les enfants et les adolescents, Roblox, sorte de Lego dans un monde ouvert, compte 115 millions d’utilisateurs actifs par mois. Particularité de ce jeu : chaque utilisateur ou utilisatrice peut y développer son propre jeu, sa propre section du monde. Il existe donc des milliers de sous-jeux de Roblox, et là encore, les annonceurs de la vraie vie en font leur terrain de jeu - vous l’aurez compris, la place accordée à la monétisation est un critère important des métavers. Nike y propose des vêtements virtuels pour personnaliser ses personnages, Hyundai propose d’y conduire ses voitures, etc.

L’omniprésence des micropaiements dans le jeu lui assure un modèle économique solide. C’est ce qui a permis au jeu de s’imposer comme un poids lourds… 15 ans après sa création. En effet, Roblox n’a été lancé qu’un an après Second Life.

Animal Crossing, le plus mimi des métavers

Alors même que le mot n'était pas encore sur toutes les bouches, le début d'année 2020 a été rythmé dans le jeu vidéo par un phénomène qui est pourtant bien une forme de métavers : Animal Crossing New Horizons, vendu à plus de 35 millions d'exemplaires dans le monde. Tous les critères du métavers sont là : chaque joueur ou joueuse peut se créer un avatar, construire sa maison, aménager une île à sa façon, acheter des objets ou des vêtements pour personnaliser l'expérience, et échanger avec d'autres personnes. Le mode jeu en ligne permet de se rendre sur l'île d'autres avatars, et même d'échanger brièvement avec eux.

En revanche, contrairement à bien des métavers, Animal Crossing New Horizons n'a de visée que ludique : il n'y a pas de transactions en "vrai" argent. Mais si, a priori, il n'y avait pas lien direct possible entre la réalité et le jeu, de nombreuses marques et institutions s'en sont emparées : des marques de vêtements, de Gemo à Balenciaga, y ont reproduit leurs collections, les candidats à la présidentielle américaine de 2018 y ont fait campagne, des musées ont organisé des visites virtuelles, et, dans l'autre sens, Ikea a reproduit son célèbre catalogue en n'utilisant que des meubles proposés dans le jeu.

TheSandbox et Decentraland, les rois de l'immobilier virtuel

Voilà l’instant où l’on touche aux frontières de ce qui est tangible dans le métavers (si tant est que quelque chose soit tangible dans un secteur 100% virtuel) : The SandBox et Decentraland sont les projets à la fois les plus expérimentaux, les plus spéculatifs, et paradoxalement, ceux qui pourraient le plus probablement déboucher sur un véritable métavers.

L’un et l’autre ont une forme similaire, et ressemblent, comme beaucoup de logiciels déjà cités, à des jeux vidéo en monde ouvert dans lesquels il est possible de se déplacer, d’avoir des interactions, et d’assister à des événements. Mais chacun se présente sous la forme d’une immense carte dont chaque parcelle peut être achetée sous la forme de NFT, c’est-à-dire avec un certificat de propriété sécurisé, qui atteste que vous êtes le seul et unique propriétaire de la parcelle achetée (qui n’est pourtant qu’un fichier informatique). Une fois une parcelle acquise, il devient possible d’y construire ce que l’on veut, et donc d’y créer des objets que l’on peut aussi vendre. Fin 2021, une parcelle Decentraland s’est vendue pour plus de 2 millions de dollars. Sur Decentraland, l'aspect marchand ne fait aucun doute, et ce dès le début de la vidéo de présentation :

"Et si vous pouviez posséder le monde virtuel ?"

Ces deux jeux sont donc devenus des eldorados, une nouvelle fois, pour des marques et institutions qui y font l’acquisition de parcelles. Certains ont un projet déjà bien défini, comme Ubisoft qui a acheté une parcelle dans The Sandbox pour y faire entrer ses petits personnages stars, les Lapins Crétins, et permettre aux joueurs d'y acheter leur propre lapin crétin ; ou Samsung qui a acheté une parcelle dans Decentraland et y a aussi diffusé sa conférence de nouveaux produits mercredi. Pour d’autres, c’est bien plus mystérieux, comme avec Carrefour - encore eux - qui a acheté une parcelle dans The Sandbox, sans dire ce qu’elle en ferait.

Et Spatial, vous connaissez ?

Il nous en reste un peu, on vous le met quand même ? Voici Spatial, un énième réseau social en réalité virtuelle, situé quelque part entre VRChat et les salles de travail de Horizon Workroooms ou Microsoft Teams. Celui-ci se destine à un public très précis : celui du monde de la culture. Il est en effet possible d’y créer des musées, des galeries d’art, ou même des installations immersives, dans lesquelles on peut évidemment exposer… des œuvres sous la forme de NFT.

Lequel s’en sortira ?

En l’état actuel des choses, voici notre prévision : aucun. Ou en tout cas, aucun ne deviendra à lui seul le fameux métavers prédit par les grands acteurs du milieu des nouvelles technologies. Et pour cause : chacun de ces métavers a sa propre façon de fonctionner, ses propres bases techniques, et ne peut pas communiquer avec les autres. C’est un peu comme si, pour accéder à deux sites internet différents, vous aviez besoin de deux navigateurs web différents. Pour que le métavers existe bel et bien, il faut qu’une interopérabilité existe entre toutes ses applications, et par exemple que l’on puisse naviguer dans tous ces univers avec un seul et même avatar. On n’en est pas encore là.

Les applications développées par Meta, qui a pris de l’avance vis-à-vis du grand public en s’imposant, à grands renforts de communication, comme "la grande entreprise du métavers", s’imposeront-t-elle ? Ou celle de The Sandbox et de Decentraland, avec leurs parcelles à vendre ? Pour l’heure, difficile de le prédire, même s’il semble évident que de nombreuses discussions sur la régulation et la modération de ces espaces virtuels vont devoir avoir lieu entre tous ces acteurs.