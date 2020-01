Une exposition-expérience qui invite à bouger, à danser, à interagir. Des artistes visuels et artisans virtuoses d’une informatique vivante et animiste.

Faire corps Adrien M & Claire B : AMCB-XYZT © Romain Etienne

Projetant l’imaginaire dans le temps et dans l’espace épuré, Faire corps - Adrien M & Claire B s’expose à la Gaîté Lyrique en un continuum de tableaux expressifs, coulissant les uns sur les autres, par des avants et arrières-plans, des jeux d’opacité et de transparence, des perceptions chorégraphiées de l’ombre et de la lumière. Auto-démonstratrice et monochrome, l’œuvre se détache de sa toile de fond technologique pour devenir un système vivant, un ensemble communicatif, un objet d’expériences sensibles – au sens étymologique de défis à l’imagination – qui se transforme au contact, modulé par les mouvements.

Faire corps Adrien M & Claire B : XYZT / Romain Etienne

Dissimulée et renouant avec la nature, l’informatique y occupe une place à part : elle n’est pas une matière mais une force qui circule, irrigue et agit à distance. Elle se transforme en lumières, en sons, en flux et révèle les interrelations constantes de ce tout, organique et animiste, dans lequel nous vivons.

L’agencement accentue un effet de quiétude et laisse une grande part au vide. Placé au cœur de cette sculpture praticable qui rappelle notre pouvoir créatif et la puissance de notre capacité d’action, le visiteur est plongé dans l’obscurité : déstabilisé, déchaussé, il est invité à changer d’habitude de pensée et de regard, de posture et de rapport au sol. Dans l’expectative ou dans un état de vacance, il observe, avant d’entrer en relation avec cette entité, avec les autres, avec lui-même : alors il réagit, par le corps, à son rythme, à pas feutrés. Tout autour, la substance sonore créée par Olivier Mellano l’enveloppe : ondulatoire, elle circule, responsive et absorbée par l’étoffe duveteuse sous ses pieds.

Faire corps Adrien M & Claire B : L'Ombre de la vapeur / Fondation d'entreprise Martell © Adrien M & Claire B

Depuis 2011, Adrien M & Claire B interrogent le mouvement et son impact dans des œuvres qui mêlent spectacle vivant et arts visuels. S'inspirant des mathématiques et des sciences naturelles, la compagnie Adrien M & Claire B, basée à Lyon, donne vie à un langage poétique visuel, et dessine de singuliers paysages dans lesquels nos corps viennent se perdre et se trouver.

►►► Faire corps d'Adrien M & Claire B est un ensemble d'œuvres immersives et interactives, réunies pour la première fois à la Gaîté Lyrique :

XYZT (2011-2015), son premier corpus d'œuvres,

(2011-2015), son premier corpus d'œuvres, L’Ombre de la vapeur (2018), montrée pour la première fois à Paris, pièce produite par la Fondation d’entreprise Martell et adaptée pour la Gaîté Lyrique sur 500m2,

(2018), montrée pour la première fois à Paris, pièce produite par la et adaptée pour la sur 500m2, Core (création 2020), une pièce contemplative inédite en 360°.

Faire corps Adrien M & Claire B - XYZT / Romain Etienne

L'émouvant parcours propose un changement de posture et d'attention à l'égard de ce qui nous entoure. Composé d’une dizaine de dispositifs, Faire corps d'Adrien M & Claire B forme un vaste ensemble intuitif, éblouissant et curieux, intelligent et vibrant, dans lequel le visiteur est invité à entrer, à bouger, à danser, à interagir.

La pratique artisanale qui préside à la création des spectacles et installations de Adrien M & Claire B est souvent invisible, tant leur objectif est d’offrir une expérience sensible et une forme de magie.

Commissariat d'exposition : Jos Auzende.

Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Martell

Source la Gaîté Lyrique