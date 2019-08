Elle n'est pas médiatisée, ni critiquée, mais il existe bel et bien une rentrée littéraire pour les romans ados. Voici les livres qu'il ne faut pas rater entre fin août et novembre. Autant de conseils de lecture pour aller jusqu'à Noël !

Les adolescents auront l'embarras du choix dans les sorties littéraires de l'automne 2019 © Getty / Jetta Productions

Bien sûr Stranger Things, Riverdale, Perfect Day, et encore Divergente ou Hunger games, tirés de séries disponibles sur Netflix, occupent les meilleures places dans les classements des ventes auprès des jeunes lecteurs. 89% des 15-24 ans classent la lecture comme une activité de loisirs, selon le Centre National du Livre. Depuis dix ans, les libraires ont structuré leurs rayons jeunesse et ados en particulier."Il y a une vraie rentrée littéraire pour eux, et elle se fait par les conseils des libraires et le bouche-à-oreille", explique Sandrine Morisson chez Callimages à La Rochelle. Les lecteurs de romans ados sont des adolescents, mais aussi de jeunes adultes, et de plus en plus de jeunes lecteurs, car le niveau de lecture a augmenté".

Un inédit de Pierre Bottero

Un inédit de Pierre Bottero sortira le 11 septembre. L’auteur des aventures d’Ewilan et de celles d’Ellana avait conquis le cœur de 2 millions de fans, avant de mourir brutalement en 2009. Les éditions Rageot publient cette année une histoire qui aurait pu être le début d’une nouvelle série, Les aigles de Vishan Lour. Plume est une Ombre, une jeune acrobate qui sillonne les rues d’AnÓcour et vole pour survivre. Estéblan est un écuyer de la confrérie des Chevaliers du Vent, chargé d'une vengeance, mais il croise Plume, qui le dissuade d’intervenir... dans l’immédiat. Pierre Bottero, dix ans après sa mort, sera également à l’honneur lors du prochain salon du livre jeunesse de Montreuil.

La Passe-miroir est de retour

C'est l'un des grands événements de cette rentrée : la sortie d'un tome 4 de la série de Christelle Dabos, La Passe-miroir. Il faudra patienter jusqu'au 28 novembre.

La passe-miroir s'appelle en réalité Ophélie, et a le don de lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit sur l’arche d’Anima quand on la fiance à Thorn. Dans le tome 3 elle était partie à la recherche de son fiancé, et l'on ne sait encore rien de ce qui l'entend dans l'ultime aventure de la saga. Après 400 000 exemplaires déjà vendus des trois précédents tomes, avec un univers, des nuances psychologiques et des décors précis, le monde de la Passe-miroir fait partie de ces productions littéraires européennes qui devancent largement la qualité des adaptations romancées des séries TV, et fait partie des incontournables du genre.

Ce tome 4, dont le titre n'est toujours pas révélé, devrait être le dernier de la série, car, comme dit Christelle Dabos sur son site : "J’ai adoré écrire cette histoire qui m’a habitée pendant douze années, mais il m’est actuellement nécessaire de tourner la page". Originaire de la Côte d’Azur, l’autrice vit en Belgique. Elle nourrit son écriture à l’aune de ses propres fragilités, y compris du cancer de la mâchoire qui l’occupe depuis des années.

Toujours au rayon fantasy, l'auteur américain Rick Riordan annonce un tome 3 des Travaux d'Appolon, Le piège de feu. Shannon Messenger est attendue avec le tome 8 des Gardiens de la cité perdue et les aventures de Sophie dans le monde des elfes. Joanne Richoux promet chez Gulf Stream, dans la collection 'Echos', Désaccordées, dont l'autrice dit que c'est son Alice au Pays des Merveilles, "avec des motos, du chèvrefeuille, des hippocampes et une boite à musique".

De l'érotisme chez Thierry Magnier

Le 16 octobre, l’éditeur Thierry Magnier inaugure une nouvelle collection de romans érotiques pour ados, 'L'ardeur'. Il a fait appel à la journaliste spécialisée Camille Emmanuelle, pour composer le roman intitulé Le goût du baiser.

Aurore, lycéenne, perd brusquement le goût et l'odorat à la suite d'un accident. Bouleversée dans son quotidien et sa vie sexuelle naissante, la jeune fille trouve une échappatoire dans la boxe. Elle fait la rencontre de Valentin qui l'initie aux plaisirs érotiques.

Camille Emmanuelle est connue pour ses écrits militants, comme Sexpowerment, le sexe libère la femme (et l'homme) aux éditions Anne Carrière, Lettre à celle qui lit mes romances érotiques, et qui devrait arrêter tout de suite, chez les Échappés, ou encore Sang tabou, essai intime, social et culturel sur les règles, chez la Musardine.

Le passage à l'adolescence dans la littérature pour adulte

Classé dans la rentrée littéraire des adultes, pourquoi le nouveau roman de Monica Sabolo n’intéresserait-il pas les jeunes lecteurs. Summer, de la même autrice, avait beaucoup plu aux lycéens en 2017, puisqu'il était centré sur des personnages adolescents. C'est le cas encore en cette rentrée avec Eden (Gallimard). Dans une région reculée, à la lisière d’une forêt, la jeune Nita rêve d’ailleurs. Jusqu’au jour où elle rencontre Lucy, une jeune fille de la ville. C'est un roman sur les métamorphoses de l'adolescence, mystérieux, et envoûtant.

De l'humour, ce qui est rare au rayon ado

Guillaume Guéraud, aux éditions du Rouergue, va jouer avec les codes du fantastique. "Le fantastique ça me gave" dit-il, alors il a composé Vorace à sa manière et se repose pour cela, sur les épaules d'Edgar Allan Poe, de Karl Marx et Georges Mélies.

A Paris des chiens, puis des chats, des bébés et des adultes disparaissent mystérieusement. Léo, un ado vivant en squat, perçoit visuellement un phénomène : une sorte de bulle floue à trois mâchoires. Lui et sa copine, Cosmina, ainsi que son chien Tchekhov, semblent être à l’abri du danger.

Chez Sarbacane, on annonce un roman à histoires folles et hilarantes. Emilie Chazerand, qui manie souvent l'humour, a imaginé un héros de 19 ans vivant parmi les sept nains, avec ce titre dont les sonorités ouvrent toutes les portes de l'affabulation joyeuse (ou d'une symphonie en la majeur) : Falalalala.

Le slam d'Elizabeth Acevedo

Dès cette fin août les ados trouveront en librairie le livre de l'autrice américaine à succès Elizabeth Acevedo, qui paraît chez Nathan : Signé poète X.

La jeune Xiomara, 15 ans, vit à Harlem. Pleine de colère, c'est par le slam qu'elle arrive à s'exprimer et à faire sa place.

Elizabeth Acevedo dit avoir écrit de la poésie depuis l'âge de huit ans, avoir rêvé d'être une star du hip-hop, avant de découvrir le slam. "J'ai envie que les lecteurs entendent une voix qu'ils n'ont jamais entendue. Je voudrais que chaque lecteur comprenne que sa voix est unique", explique-t-elle aux lecteurs des éditions Nathan.

Un enterrement, une reine et la mémoire

Chez Fleurus, Vincent Villeminot est attendu, non pas avec un roman de fantasy comme il en a l'habitude, mais avec Ciao Bianca, un road trip émouvant et original. Matthieu, 21 ans, doit emmener ses plus jeunes frères et sœurs, des jumeaux, en Sardaigne. Ils ont pour mission de convoyer le cercueil de leur mère sur sa terre d'origine.

Chez Albin Michel, les ados surveilleront le prochain Sarah Cohen-Scali, qui a notamment écrit Max (Gallimard Jeunesse, 2012), best-seller aux quatorze prix littéraires, et Orphelins 88 (Robert Laffont, 2018), également salué par la critique. Elle publie en octobre_Août 61,_l'histoire de Ben qui a oublié qui il est, mais qui se souvient du ghetto, de la déportation, d'un orphelinat et de ses amours.

Le très primé François Place, qui a l'habitude d'emmener ses lecteurs dans de grands voyages lointains, proposera La reine sous la neige, avec, sur la couverture, la reine Elisabeth saluant depuis l’intérieur d’une boule à neige (Gallimard Jeunesse).

Chez l’École des loisirs, trois romans sont prévus. Agnès Desarthe a écrit pour les 11 -13 ans La plus belle fille du monde. Anne Cortey, proposera En émois, illustré par Cyril Pedrosa. C'est l' histoire de la rencontre entre Jeanne et un garçon qui ne rêve que de volley. Neil Smith, lui, nous transporte dans l'au-delà, où son héros, Boo, se lance dans une chasse à l’homme pour retrouver le mystérieux « Gunboy » qui lui a ôté la vie.