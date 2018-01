Une recette de Thierry Breton extraite de son livre Breizh : "un panorama contemporain de la gastronomie bretonne" (Editions La Martinière)

Farz forn © Louis-Laurent Grandadam

Pour 4 personnes | Préparation : 15 minutes | Cuisson : 35 mns

5 oeufs

165 g de sucre semoule

200 g de farine de froment

90 cl de lait entier

225 g de crème liquide

3 c à s de rhum

1 pincée de sel de guérande

35 pruneaux dénoyautés pour chemiser le moule

25 g de beurre demi-sel

Un peu de farine

1 - Préchauffez le four à 250 °C. Dans un saladier, battez les oeufs au fouet avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez, dans l’ordre, la farine, le lait, la crème, le rhum et le sel.

2 - Beurrez et farinez un moule (de préférence en cuivre) de 28 cm de diamètre et 6 cm de hauteur, répartissez les pruneaux sur fond et versez la pâte dessus. Mettez au four et faites cuire 10 minutes, puis baissez la température du four à 150 °C et laissez le farz cuire encore 25 minutes.

3 - Pour déguster le far (ou farz), il y a plusieurs écoles : avec ou sans pruneaux, tiède ou froid… Testez et choisissez ce qui vous plaît le mieux.

