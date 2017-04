Le duo de rappeurs devait se produire ce dimanche au célèbre festival californien. L'un des deux membres n'a toujours pas obtenu son visa.

Le festival Coachella est l'un des plus grands du monde, avec 125.000 spectateurs par jour © AFP / DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

C'est par l'intermédiaire d'un message sur sa page Facebook que le groupe de rap français PNL a annoncé l'annulation de sa participation au célèbre festival américain de Coachella, l'un des moments les plus importants du monde de la musique chaque année.

"Après plusieurs mois de démarches administratives, l'un de nous deux n'a toujours pas été autorisé à rentrer aux Etats-Unis, pour des raisons que vous imaginez", explique le groupe dans ce message, sans préciser les raisons en question - . L'un des deux frères qui composent PNL (Ademo et N.O.S.) a quant a lui obtenu son visa et est déjà sur place pour "faire avancer les choses en espérant avoir de bonnes nouvelles d'ici le week-end prochain".

Un des rares groupes français invités à Coachella

Cette absence de délivrance de visa pourrait être liée au fait que l'un des deux membres du groupe est passé par un séjour en prison, juste avant la formation du groupe en 2014. Mais on n'en sait pas plus : PNL cultive depuis sa formation une certaine culture du mystère, révélant très peu d'éléments sur son histoire, et n'a par exemple jamais donné une seule interview à la presse.

Une discrétion qui n'empêche pas le duo d'avoir vendu en une semaine plus de 50.000 exemplaires de son album "Dans la légende", en septembre dernier. Et également d'être invités à Coachella devant quelque 125.000 festivaliers par jour, aux côtés de vedettes comme Lady Gaga et Radiohead, et de rares invités français, comme le duo électro Justice.