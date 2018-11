Un procès un peu particulier s'est tenu mardi soir au palais de justice de Paris, organisé par des étudiants en droit : le procès fictif de Louis-Ferdinand Destouches... dit Céline.

Cour d'honneur du Palais de justice de Paris. © Radio France / Nathanael Charbonnier

L'auteur du Voyage au bout de la nuit, génie de la langue, est aussi célèbre pour son antisémitisme. Ses pamphlets et leur éventuelle ré-édition font aujourd’hui encore polémique.

Louis Ferdinand Auguste Destouches, dit Céline, écrivain et médecin, né le 27 mai 1894 à Courbevoie et mort le 1er Juillet 1961 à Meudon, a été pendant l’Occupation nazie un collaborateur engagé aux côtés des nazis. Et pas seulement par des mots, comme dans ses articles et pamphlets qu’il donne aux journaux collaborationnistes, mais aussi par des actes comme lorsqu’il dénonce aux autorités, en octobre 1940, un certain Joseph Hogarth, médecin non naturalisé dont il souhaitait obtenir le poste.

Un procès à l'heure de la réédition de pamphlets

À la fin de la guerre, après le débarquement allié en Normandie en 1944, Céline s’échappe avec son épouse Lucette. Ils se réfugient comme d'autres vichystes à Siegmaringen en Allemagne. Puis l’exil les conduira au Danemark. Condamné par contumace en 1950 pour collaboration, Céline et sa femme Lucette rentreront en France l’été 1951. Voilà pour la 'vraie vie'.

À l'heure où la réédition chez Gallimard des pamphlets de l'écrivain fait polémique, le faux procès consistait à mettre de jeunes avocats en situation de défendre Céline, face à un avocat général expérimenté et sur un sujet particulièrement sensible.

Dans ce exercice, de jeunes avocats étaient chargés de défendre l'écrivain devant un avocat général expérimenté. © Radio France / Jade Peychieras

Ainsi, sous les hauts plafonds d’une antique salle de tribunal aux estrades en bois, alors qu’une centaine de spectateurs avait pris place, Lara, 20 ans, a défendu l’écrivain face à Me Christian Charrière Bournazel, dans le rôle de l'avocat général. Finalement le tribunal a renvoyé sa décision à 2031, date à laquelle l'oeuvre de Céline tombera dans le domaine public.

La décision a été renvoyée à 2031, date où les écrits de Céline tomberont dans le domaine public © Radio France / Jade Peychieras