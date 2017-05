La rétrospective Fernand Léger, Le Beau est partout, dresse le portrait d’un artiste curieux, fasciné par son temps et ouvert aux autres disciplines.

Fernand Léger Les loisirs-hommage à Louis David 1948 1949 © Musée national d’art moderne Centre de création industrielle Centre Pompidou

Dans le cadre de l’anniversaire des 40 ans du Centre Pompidou, le Centre Pompidou-Metz propose une exposition exceptionnelle rendant hommage à la personnalité pluridisciplinaire de Fernand Léger, peintre de la ville et de la vie moderne qui célébra les profondes mutations de son époque.

Réunissant une centaine d’œuvres majeures, la manifestation Fernand Léger, Le Beau est partout au Centre Pompidou de Metz explore les liens qu’entretient tout au long de sa carrière sa peinture avec la poésie, le cinéma, mais aussi l’architecture, le cirque et le spectacle vivant, à travers ses multiples collaborations artistiques.

Fernand Léger Adieu New York 1946 © MNAM

Grâce aux prêts exceptionnels du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, et d’autres grandes institutions, ce parcours thématique met en lumière sa recherche inlassable pour réinventer la peinture en la faisant sortir du cadre.

Il souligne également le caractère toujours actuel de sa peinture, cherchant à concilier l’exigence d’un nouveau langage plastique à une dimension véritablement populaire. L’exposition révèle les différentes facettes de son travail et montre l’homme qu’il fut : le théoricien de la peinture, l’infatigable enseignant dans l’atelier duquel se formeront de nombreux artistes, le voyageur doué d’un sens aigu de l’observation, l’artiste engagé en faveur du progrès social et de la démocratisation culturelle.

Fernand léger Les disques dans la ville 1926 © Philadelphia Museum d'art

La figure et l’œuvre de Fernand Léger trouvent une résonance toute particulière dans le patrimoine ouvrier lorrain, et l’exposition se déploie aussi à l’échelle du territoire, notamment à la Cité radieuse construite à Briey par Le Corbusier, ami et collaborateur de Léger.

Commissariat : Ariane Coulondre, conservatrice au Centre Pompidou, Musée national d’art moderne