LE festival pluridisciplinaire !

Festival 100% © La Villette

Pour la 3e édition de son festival pluridisciplinaire, tout l’ADN de la Villette se décline sur le parc pour vous faire découvrir :

►►► L’exposition 100% BEAUX-ARTS organisée avec l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris qui réunit dans la Grande Halle cinquante-et-un jeunes artistes issus de l’école pour un panorama inédit de la création française des dix dernières années,

> Des étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais s’associent aux Beaux-Arts et à La Villette pour concevoir la scénographie de la Grande Halle,

> Les étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture Paris - La Villette investissent plusieurs Folies du parc,

►►► Le duo d’artistes HEHE et sa dernière production : une expérience climatique unique et grand format dans le cadre du festival NEMO, biennale internationale des arts numériques,

►►► Des installations monumentales de l’artiste new-yorkais WILL RYMAN, entièrement pensées et produites pour le parc,

Will Ryman / La Villette

►►► Les dernières créations de KOEN AUGUSTIJNEN / ROSALBA TORRES GUERRERO et DIMITRIS PAPAIOANNOU,

Koen Agustijnen (B) / Danny Willems

►►► Les nouvelles figures du spectacle vivant, inédites en France : NICOLA GUNN, PHIL HAYES, CRIS BLANCO et LIGIA LEWIS,

Cris Blanco -El_agitador_vortex_9 / Mercedes Rodríguez LCE

►►► La relève du hip hop international sur le fameux GOLDEN STAGE,

The ruggeds / Little Shao

►►► Une série de performances de JOHN ET LES SLEEPWORKERS, d’ERWAN KERAVEC, de CECILIA BENGOLEA, de NSDOS et deux concerts exceptionnels d’A&A (ALVA NOTO & ANNE-JAMES CHATON) (création mondiale) et de PURFORM pour la clôture de NEMO.

NSDOS / Gergana Petrova

Et enfin, pour célébrer son 35e anniversaire, La Villette et tous les établissements du parc offrent au public un grand week-end festif et gratuit avec des visites guidées de midi à minuit, un colloque sur l’architecture, un bal moderne, des activités pour les tout-petits…

Avec la participation de la Philharmonie de Paris, de la Cité des sciences et de l’industrie, du Conservatoire supérieur national de musique et de danse de Paris, du Zénith, du Cabaret sauvage, du Trabendo, du Hall de la chanson, du Théâtre Paris-Villette, de Villette Makerz, de la Folie numérique et du Poney-Club/Centre équestre de la Villette.

Source 100% La Villette