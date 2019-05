Une programmation artistique renouvelée et audacieuse autour des arts numériques : parcours artistiques, performances, expositions, concerts...

Constellations de Metz © édition 2019

Véritable immersion artistique, patrimoniale et urbaine, Constellations de Metz vous invite à une interprétation de la ville à travers le regard d’artistes venus de tous horizons autour d’un thème dominant : les arts numériques.

L’édition 2019 s’annonce dense avec trois parcours artistiques inspirés par les cinquante ans du premier pas de l’Homme sur la lune et la volonté de valoriser et d’investir la présence de l’eau à Metz, véritable pépite écologique.

► Essence du festival, le parcours nocturne « Pierres Numériques » se déploie avec une douzaine d’oeuvres majeures qui invitent chacun à explorer l’univers des arts numériques par des artistes qui portent des regards bienveillants ou critiques sur notre société. Dans une démarche d’exploration artistique et patrimoniale, le parcours propose une balade à travers installations vidéo, projections, mapping, dispositifs audiovisuels immersifs, créations originales, etc. Le parcours investit cette année de nouveaux espaces dans la ville avec une dizaine d’oeuvres invitant chacun à explorer l’univers des arts numériques.

Deux parcours diurnes jalonnent également la ville :

► le parcours « Street Art » le long du tracé Mettis avec une quinzaine d’oeuvres à découvrir entre graffitis, installations urbaines, dessins et peintures avec des créations allant du Centre Pompidou-Metz jusqu’à l’Agora et investissant autant les murs, les façades que le mobilier urbain de la ville

► et le parcours « Art et Jardins » avec plusieurs créations contemporaines. Ville jardin et pionnière de l’écologie urbaine, Metz est l’une des cités les plus vertes de France et off re de nombreux jardins en coeur de ville. Pour cette troisième édition, le parcours « Art et Jardins » valorise toute la richesse et la diversité des espaces verts de la ville qui deviennent le théâtre d’un dialogue entre patrimoine et art contemporain.

Tout au long de l’été, installations artistiques et numériques, dispositifs immersifs, mapping vidéo, interventions street art… vont dessiner une nouvelle carte de la cité, invitant le public à déambuler à la découverte d’oeuvres originales, qui revisitent le patrimoine historique, urbain et les jardins de Metz.

En parallèle des parcours artistiques, plusieurs temps forts rythment l’été : concerts, performances et spectacles.

Réunissant les institutions culturelles de la Ville, le festival Constellations de Metz présente une série d’expositions majeures de l’art contemporain notamment celles du Centre Pompidou- Metz, du Frac Lorraine ou de l’Arsenal (Cité musicale-Metz).

Festival désormais reconnu et salué par une fréquentation publique de 950 000 spectateurs en 2018, Constellations de Metz se positionne comme l’un des grands rendez-vous de l’été culturel en France.

Source Constellations

►►► Ouvert à tous et gratuit

