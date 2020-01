Qui pour succéder à la japonaise Rumiko Takahashi ? Le nom de l'autrice ou de l'auteur de BD élu(e) par ses pairs sera connu le mercredi 29 janvier lors de la Cérémonie d'Ouverture du Festival international d'Angoulême.

Emmanuel Guibert, Catherine Meurisse et Chris Ware, les finalistes pour le Grand Prix d'Angoulême 2020 © Renaud Joubert/Maxppp, Joel Saget/AFP, et Colin Mc Pherson/Getty

Deux des trois auteurs BD en lice pour le Grand Prix 2020, Chris Ware et Emmanuel Guibert l’étaient déjà en 2019. La "petite nouvelle", c’est l’autrice Catherine Meurisse.

Catherine Meurisse : le dessin de presse, mais pas seulement

À presque 40 ans, la dessinatrice accède à la prestigieuse short-list pour le Grand Prix du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême.

Entrée dans le dessin après des études de lettres et de dessin à l’école Estienne, Catherine Meurisse débute en 2005 à Charlie Hebdo, comme dessinatrice de presse. Elle y est longtemps l’une des seules femmes de la rédaction. Son dessin vif et piquant est remarquable. Arrivée en retard le 7 janvier 2015 au journal satirique, elle échappe aux attentats. Elle raconte, dans son exceptionnelle BD La Légèreté, sa lente reconstruction grâce à l’art. Un élément primordial dans sa vie.

Catherine Meurisse publie également des dessins dans d’autres journaux et magazine. En solo, ses BD sont des hommages à des artistes ou à des écrivains : la littérature dans Mes hommes de lettres (2008), la peinture dans Le Pont des Arts (2012), et le tableau d’Edouard Manet dans Moderne Olympia (2014). Dans Les scènes de la vie hormonales (2016), recueil de dessins paru dans Charlie Hebdo, elle raconte à hauteur de corps les problématiques sexuelles et amoureuses des trentenaires.

En 2018, elle a fait paraître Les Grands espaces, une ode à la nature nourrie par ses souvenirs d'enfance.

Elle a récemment publié un livre sur le peintre Delacroix, version enrichies de l’un de ses travaux de fin d’études (L'occasion d'une rencontre, à retrouver ici).

Fin janvier, son œuvre sera honorée par une exposition pendant le festival d'Angoulême.

Chris Ware, un génie américain du 9e art

Building stories, The Acme Novelty, Jimmy Corrigan… L’Américain Chris Ware figure une nouvelle fois parmi les finalistes du Grand Prix d’Angoulême.

Emmanuel Guibert, un immense dessinateur français

Ariol, Le photographe, Les Sardines de l’espace, La guerre d'Alan… C’est un grand auteur français qui figure dans la short list (pour le Grand Prix d’Angoulême.

