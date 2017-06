Rendez-vous incontournable de l’été dans l’univers des festivals français !

Un violon sur le sable © Edition 2017

France Inter accompagne cette nouvelle saison avec Le mag de l'été d'Anna Sigalevitch en direct du festival samedi 22 juillet, dès 18h

Un Violon sur le Sable est un ensemble de 3 concerts classiques et lyriques, présentant un programme hétéroclite et varié avec des solistes invités différent chaque soir.

Sous la direction de Jérôme Pillement, l’orchestre symphonique d’Un Violon sur le Sable est composé de 75 musiciens issus pour la plupart de l’Orchestre de l’Opéra de Paris et autres phalanges nationales ou internationales. Ils interprètent quelques-uns des grands airs du répertoire classique, des extraits d’œuvres symphoniques, des airs d’opéras, des musiques de films, des musiques originales ou encore des musiques du monde.

Un violon sur le sable © P Souchard

Le Violon sur le Sable invite petits et grands, mélomanes avertis ou qui s’ignorent, à s’asseoir sur le sable, face à l’océan, le cœur dans les étoiles, pour savourer les plus belles pages classiques inattendues et jamais entendues en pareil endroit. La plage devient alors l’une de plus grandes et plus belles salles de concert capable d’accueillir plus de 50 000 personnes chaque soirée de spectacle, sous le ciel étoilé…

Un Violon sur le sable © P. Souchard

Pour ses 30 ans, le festival classique a invité des solistes déjà entendus sur la plage de la Grande Conche, mais aussi quelques artistes inédits à Royan. Le festival offre une multitude d’événements dans la ville et dans le pays royannais durant 8 journées de festivités. En marge des 3 grands concerts sur la plage, retrouvez les solistes invités et les musiciens de l’orchestre lors d’événements insolites dans des lieux inattendus.

Vous pourrez retrouver Didier Lockwood, André Manoukian, Patricia Petibon, Lucienne Renaudin-Vary, Layo Leyre, François-René Duchâble, Philippe Jaroussky, Guo Gan, D.I.V.A., Khatia Buniatishvili, Nemanja Radulovic, Mario Bochmanova, Dorothée Gilbert, Camille Thomas, Mathieu Ganio... De la musique, des solistes, des ensembles, du classique, du hip-hop, de la danse, de l'imprévu...

Et pour la 6ème année consécutive, Un Violon sur la Ville donnera encore lieu à une multitude d’événements dans la ville et ses alentours, durant 8 jours de festivités, permettant au public d’assister à de nombreux événements musicaux et autres animations dans des lieux insolites de la ville, avec la participation des solistes et des musiciens de l’orchestre du Violon sur le Sable.

Découvrez toute la programmation ici !