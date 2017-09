Les spectacles traditionnels côtoient les formes les plus modernes, rencontrant une large gamme de public.

Festival mondial des Théâtres de Marionnettes © Charleville-Mézières

Le Festival mondial des Théâtres de Marionnettes, fondé en 1961, n’a cessé de prendre de l’ampleur au fil de ses dix-huit éditions. Charleville-Mézières accueille sa 19e édition.

Pendant dix jours, toute la ville vit au rythme du Festival. Les salles, les gymnases, les rues, les cours, deviennent autant de lieux de spectacles. Toutes les techniques, tous les genres et toutes les recherches sont accueillis : du fil à la gaine, de l’ombre au bunraku, de l’objet à l’écran, de la petite forme intimiste à la marionnette géante…

Blind © Aucun(e)

► Des artistes fil rouge

Agnès Limbos - Compagnie Gare Centrale

Autour de la question "qu'est ce que le théâtre d'objet en 2016 ?", Agnès Limbos propose d'ouvrir l'œil (et le bon !) en invitant des artistes, ceux qui, il y a 30 ans, ont nommé cette pratique théâtrale : le "théâtre d'objet" et de jeunes ou moins jeunes acteurs/manipulateurs d'objets. Outre sa dernière création, la compagnie proposera un spectacle pour les bébés, des soirées de formes courtes, des conférences dans un lieu convivial et festif, ainsi que des spectacles "fil rouge" programmés dans les salles du festival.

Renaud Herbin - TJP CDN d'Alsace Strasbourg

Marionnettiste, formé à l’ESNAM, Renaud Herbin a longtemps codirigé la compagnie LàOù. Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’oeuvres dramatiques ou littéraires. Renaud Herbin a toujours apprécié les collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels.

Festival mondial des théâtres de marionnettes © Aucun(e)

► Un festival de premières

"Oscyl" de Fattoumi et Lamoureux / Centre Chorégraphique National de Belfort

"Chambre noire" d'Yngvild Aspeli / Cie Plexus Polaire (France-Norvège)

"Âme Nomade" de Magali Chouinard (Québec)

"Aeterna" de Claire Heggen et Elsa Marquet Lienhart / Théâtre du Mouvement

"Ricdin Ricdon" d'Ilka Schönbein / Theater Meschugge (Allemagne)

"La Vie Matérielle" Cie Méandres

"Bon Voyage" de Yaël Rasooly (Israël) et Nuku Theater (Estonie)

... et bien d'autres.

► Des grands noms

Bérangère Vantusso, Turak, Franck Soehnle, Stephen Mottram, Ilka Schönbein, Les Royales Marionnettes, Les Anges au Plafond, le PapierThéâtre et bien d'autres...

► Des focus

Un focus sur la petite enfance avec une programmation pointue pour les plus jeunes proposée par une dizaine de compagnies ; un temps fort autour de la création en Finlande avec 5 ou 6 compagnies ; des pays à l'honneur : Indonésie, Inde, Tunisie, Brésil, Iran, Maroc, Suisse, Catalogne et des parcours de compagnies marqueront cette édition...

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2015 © Aucun(e)

► Des expositions

7 expositions proposées dans le cadre du festival : Pinocchio(s), Sans crier gare ! , Mehryl Levissz, Le navire des fous où Le lieu où j'habite...

► Des ateliers de marionnettes

Des ateliers de pratique artistique à découvrir en famille ou entre amis, pour s'initier à une discipline, échanger et partager avec les artistes !

L’Institut International de la Marionnette fête les 30 ans de son École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) et célèbre l’ouverture du bâtiment qui lui est dédié, avenue Jean Jaurès, en plein coeur de Charleville-Mézières.