Art, Scène & Fun, plongez dans l’été parisien !

Kalakuta- ┬® Gestuelle © Andrea Fernandez

Depuis 30 ans, le Festival Paris l’été propose de grands rendez-vous artistiques et culturels, dans tout Paris et sa région. Depuis sa création, le festival s’engage pour faciliter l’accès du plus grand nombre à l’art et à la culture.

Des instruments bricolés, trafiqués, un repas sans fourchette ni couteau, des machineries cracheuses de flammes, un tableau bucolique grandeur nature, des personnages révoltés, déjantés, des histoires rocambolesques, des danses vibrantes, explosives et virtuoses… tout sera possible cet été.

Paris l'été / Eric Letie

Amoureux du risque et de l’insolence, artistes confirmés et jeunes compagnies venus du monde entier nous proposent de plonger dans leurs univers singuliers. Théâtre, danse, cirque, musique, performances et installations in situ seront au programme de ces 3 semaines au rythme effréné du Festival Paris l’été.

Gestuelle / Capilo

Retrouvez Paris l’été édition 2019 au fil de l’été, ici dans une cour d’école ou de musée, là dans un jardin ou sur une place, peut-être même dans une gare ou dans un gymnase, pour une traversée artistique, sensible et joyeuse, dans tout Paris et sa région.

Théâtre, danse, cirque, musique, performances et installations plastiques s’emparent de nombreux lieux connus ou insolites de la capitale, le plus souvent en plein air et en dehors des lieux traditionnels de spectacle.

Laurence de Magalhaes, Stéphane Ricordel & toute l’équipe du festival