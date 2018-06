Planant, aérien, lunaire, terrien, souterrain, virtuel, magique…

Depuis 28 ans, le Festival Paris l’été propose de grands rendez-vous artistiques et culturels, dans tout Paris et sa région.

Théâtre, danse, cirque, musique, performances et installations plastiques s’emparent de nombreux lieux connus ou insolites de la capitale, le plus souvent en plein air et en dehors des lieux traditionnels de spectacle.

Monuments nationaux, écoles, parcs et jardins, musées, piscines, places, églises … sont investis dans un esprit convivial et festif pour bousculer le rapport au public.

Depuis sa création, le festival s’engage pour faciliter l’accès du plus grand nombre à l’art et à la culture

Le festival du Bout du monde c'est...

Des mondes qui créent des lignes de fuite, des perspectives et des ouvertures, par les corps et par les mots.

Des mondes qui explorent la chute, la verticalité, le point d’équilibre ou de déséquilibre.

Des mondes peuplés de personnages qui perturbent nos certitudes et nous plongent dans un délicieux entre-deux, à la croisée de la fiction et de la réalité.

Des mondes pluriels qui déplacent le regard et permettent de mieux s’approprier le réel, de le sentir, de le penser et d’en devenir acteur. C’est avec plaisir et impatience que nous vous retrouverons cet été !

Laurence de Magalhaes, Stéphane Ricordel & toute l’équipe du festival

►►► Quelques spectacles

En pré-ouverture : Italienne scène et orchestre / Jean-François Sivadier

Italienne scène et orchestre / Jean-François Sivadier / Alain Dugas

Avec un humour décapant, Jean-François Sivadier nous propose de suivre les répétitions de La Traviata, l’un des opéras les plus populaires de Verdi, reprenant ici un spectacle créé il y a 12 ans.

La Transumante / Johann Le Guillerm

La Transumante / Johann Le Guillerm / Daniel Raoulas

160 carrelets de bois de 3 mètres de longueur, 10 manipulateurs et un maître d’oeuvre : Johann Le Guillerm, en ouverture du festival, donnera vie à une créature de bois qui d’heure en heure entamera de nouvelles mutations. Ni clou, ni vis, ni corde : la simple pression des carrelets de bois les uns contre les autres tient l’oeuvre assemblée.

Fall / Victor Hugo Pontes

Fall / Victor Hugo Pontes / Jose Caldeira

Dans Fall, le chorégraphe portugais Victor Hugo Pontes interroge l’intersection floue entre la chute physique, dont le mouvement est indéniable, palpable, visible, et l’autre chute, métaphorique, qui requiert un jugement moral.

Promenade à Sully / Ambra Senatore

Promenade à Sully / Ambra Senatore / Viola Berlanda

Pour son édition 2018, le Festival Paris l’été a proposé à la chorégraphe Ambra Senatore d’investir le jardin de l’Hôtel de Sully avec une création in situ inédite

