Arts, scènes et fun, en toute liberté !

Le Festival Paris l’été propose de grands rendez-vous artistiques et culturels, dans tout Paris et sa région.

Théâtre, danse, cirque, musique, performances et installations plastiques s’emparent de nombreux lieux connus ou insolites de la capitale, le plus souvent en plein air et en dehors des lieux traditionnels de spectacle.

Monuments nationaux, écoles, parcs et jardins, musées, piscines, places, églises … sont investis dans un esprit convivial et festif pour bousculer le rapport au public.

Le Festival Paris l’été va donc vivre pour quelques jours en toute liberté. Il aura lieu principalement au lycée Jacques Decour* en extérieur.

Avec, entre autres :

► Des concerts flottants avec Dakhabrakha et Djazia Satour

Dakhabrakha / Zakrevska Olga

► Une soirée sous une pluie violette de Pierre Ardouvin - Purple Rain

Purple Rain / Pierre Ardouvin

► Une aurore boréale de Dan Acher - Boréalis

Dan Acher - Boréalis / Pink_and_Ink_Photography

► Des spectacles pour les plus jeunes : Louis Arene et Lionel Lingelser : Clownstrum - Nicolas Fraiseau : Instable - David Lescot : J'ai trop peur...

Clownstrum / Louis Arene et Lionel Lingelser

► Une lecture orchestrée par Thomas Quillardet

► De la danse avec Filipe Lourenço - Goual

► Une performance interactive avec Ontroerend Goed, A Game of you

► Et une soirée d'ouverture exceptionnelle...

►►► * Cité scolaire Jacques Decour, 12 avenue Trudaine, 75 009 Paris

Le Festival Paris l’été est organisé par : L’Été Parisien, association recevant le soutien de la Ville de Paris, du Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et du Conseil Régional d’Île-de-France.