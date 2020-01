Le conseil d'État a annulé ce mardi une circulaire du ministère de l'Intérieur qui imputait le paiement des frais de sécurité de certains événements à leurs organisateurs. Ces derniers alertaient depuis sur l'effet dévastateur de ce surcoût qui mettait, selon eux, leur activité en péril.

Le concert d'Aloise Sauvage lors de la dernière édition du festival des Eurockéennes de Belfort. © AFP / SEBASTIEN BOZON

Pour l'Union française des métiers de l'événement (Unimev) à l'origine de la requête auprès du Conseil d’État, cette circulaire, qui date du 15 mai 2018, plombait leurs finances. Un texte qui mettait "à la charge des organisateurs d'événements le coût des forces de police et de gendarmerie mobilisées pour assurer la tranquillité et la sécurité sur la voie publique à l'occasion d'un événement". Autrement dit, les festivals payaient pour que la police et la gendarmerie assurent la sécurité en marge de leurs événements (précisons toutefois qu'ils prenaient évidemment et depuis longtemps en charge les frais des fan-zones, dispositifs privés à l'intérieur de ces événements).

Le Conseil d'État a tranché en faveur de l'Unimev, qui estimait dans son recours que la circulaire "ne respecte pas le cadre légal et réglementaire qui pose les grands principes de partage du coût des forces de l'ordre mobilisées à l'occasion d'un événement". Ce syndicat regroupe 400 entreprises organisatrices de salons, congrès, foires, événements d'entreprises et d'institutions. Un autre syndicat ajoutait qu'il s'agissait là de faire payer un pouvoir régalien.

Jusqu'à 800 % d'augmentation de facture pour payer les gendarmes

La plus haute juridiction administrative a suivi ce point de vue, estimant que le ministère de l'Intérieur n'était pas habilité à fixer "le montant de l'acompte [pour le paiement de la part organisateurs des frais de sécurité, NDLR] ou les conditions de son versement".

Pour Jérôme Tréhorel, directeur du festival des Vieilles Charrues à Carhaix, se réjouit de cette annulation, "une bonne nouvelle pour les festivals en général et surtout pour les festivals associatifs". "On payait, depuis une dizaine d'années, environ 60.000 euros comme participation aux frais de gendarmerie. Si je comprends bien cette décision, on n'aura plus cette facture."

Il assure également que cette circulaire avait eu un effet désastreux sur les finances de certains événements : "On a vu, avec l'arrivée de cette circulaire Collomb, que dans certains départements, c'était 100 % des dépenses liées aux forces mobiles qui étaient refacturées à des festivals. Certains avaient vu leur facture augmenter de 800 %."

Nos confrères de Sud Ouest citent l'exemple de Microclimax (petit festival de l'île de Groix) : 18.000 euros de budget ; 19.000 euros réclamés pour la participation aux frais de sécurisation... Mathématiquement impossible. Les organisateurs avaient été contraints de jeter l'éponge.