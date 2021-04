Ils ne sont pas nombreux les poètes français à avoir leur nom au fronton des lycées ou sur les tee-shirts des élèves. Pourquoi Arthur Rimbaud est-il l'icône de la jeunesse rebelle ? Sa coupe de cheveux ? Sa précocité ? Son insolence ? Sylvain Tesson nous entraine à sa suite dans les pas de l'homme aux semelles de vent.

Tout au long de l'été 2020, Sylvain Tesson, nous a invité à descendre des fleuves pas si impassibles que cela.

Lire Arthur Rimbaud vous condamne à partir un jour sur les chemins.

Au temps où le monde était paralysé par un virus chinois, Sylvain Tesson s’est échappé une saison avec Arthur Rimbaud. La littérature, meilleur antidote à l’ennui

"La poésie de Rimbaud décoche des bouquets de feu. On n’en tirera pas d’enseignements sur la vie, la mort, l’amour ni l’art. Il peint des images, balance ses visions, qui sont des secrets d’initié. C’est violent, nouveau, indépassable. Le Verbe est une énigme. Tout juste peut-on tenter d’en décrypter les mystères. Les vers déchirent les brouillards et révèlent des spectacles nouveaux. Ils sont sublimes. Pas d’explications, pas d’informations. Rimbaud n’atteint jamais son but parce qu’il le dépasse toujours."

Un été avec Rimbaud de Sylvain Tesson, une coédition France Inter et Equateurs Parallèles.

