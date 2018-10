Alors que l’on ne cesse d’annoncer sa fin, Thomas Legrand décrypte à l’occasion des 60 ans de la Ve République, ce régime controversé.

L'incroyable histoire de la Vè République © Les arènes BD

L’incroyable histoire de la Ve République retrace l’histoire de notre constitution, à la fois déséquilibrée, imparfaite, mais solide et résistante aux tumultes de l’histoire. À la façon d’un reporter qui explorerait ces six décennies d’histoire politique, Thomas Legrand fait parler les fondateurs et les praticiens de ces institutions, tout en en expliquant les rouages et les évolutions.

8 présidents, 8 conceptions de la Ve

De de Gaulle à Macron, ce sont, au bout du compte, soixante ans de paix et de relative stabilité, inédites dans l’histoire violente de notre pays, qui sont racontées ici.

Les auteurs

Thomas Legrand : Chroniqueur politique sur notre antenne il a déjà commis quelques livres et une BD : J'aurais voulu être président (12bis, 2011) avec Philippe Bercovici.

François Warzala : Graphiste et illustrateur. Il a écrit plusieurs livres pour la jeunesse et a illustré Monsieur Bertrand, une BD sur Bertrand Delanoé, (Seuil, 2008)

