Les librairies sont fermées, mais lire reste possible. Editeurs, auteurs, plateformes proposent diverses solutions. Parmi les bandes dessinées, les nouvelles, les essais, on a repéré les offres les plus intéressantes.

Beaucoup d'offres permettent de lire en ligne © Getty / .

Si jamais le télétravail, les devoirs à la maison, les courses, vous en laissaient le temps, il y a de nombreux moyens de lire, même si vous n'avez plus de livres chez vous.

Les livraisons par librairies indépendantes se sont mises à l'arrêt le plus souvent pour les livres physiques, mais on peut continuer à acheter des livres sous forme numérique. Ensuite on peut aussi emprunter des ouvrages numériques dans les bibliothèques. Enfin, plusieurs éditeurs, auteurs, ont pris l'initiative ces jours-ci de mettre à disposition des livres à télécharger gratuitement. Bande dessinée, littérature contemporaine, plusieurs offres, viennent donc s'ajouter à la liste des livres du domaine public déjà consultables. Vont s'y ajouter désormais les carnets de confinements écrits par divers écrivains dans plusieurs médias, comme Livre Hebdo, Libération, etc.

De la belle littérature contemporaine

L'une des offres les plus séduisantes est celle des éditions Zulma. Allez sur le site de Zulma, on vous y propose la lecture de nouvelles pour vous échapper de chez vous. "C'est un genre que j'affectionne particulièrement" explique Laure Leroy, et "plutôt que de faire lire des extraits de romans, j'ai proposé aux auteurs de partager ainsi leur imaginaire sur des moments particuliers comme le permet la forme de la nouvelle". On pourra trouver les nouvelles disponibles sur la page d’accueil du site , ou bien s' inscrire à une newsletter pour les recevoir directement. Par exemple, Zulma a partagé une nouvelle de Marcus Malte, datant de 2008, Musher, parue dans Intérieur Nord. En montagne, et dans la neige, l'auteur cherche une source d'illumination. Zulma a proposé aussi Les Murs, nouvelle de l'auteur indien Vaikom Muhammad Basheer. L'auteur de contes philosophiques, imagine un prisonnier, à l'écoute de ce qu'il se passe de l'autre coté des murs qui l'enferment. D'autres textes viendront pour les abonnés de la newsletter, signés Hubert Haddad ou Jean-Marie Blas de Roblès, par exemple.

> Lire ici Les Murs

> Lire Intérieur Nord

Des romans pour les adolescents

Les éditions PKJ publient en exclusivité un texte inédit et gratuit de Vincent Villeminot pendant la durée du confinement ! Pour proposer un quart d’heure de lecture par jour aux adolescents, l'auteur est allé cherché un manuscrit commencé l'hiver dernier. Il s'agit de 8 ados bloqués sur une île. "Je sais comment ça va se finir, mais je ne sais pas encore comment on va arriver à cette fin", explique l'auteur bien connu du jeune public. Il a prévu d'écrire quarante chapitres, sur le mode de la série, avec assez de suspens pour que, chaque soir, à la fin du chapitre, on ait envie de connaitre la suite. Pour lire L'île, il faut aller chaque soir sur la page Facebook des éditions PKJ. Villeminot est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages destinés aux enfants et aux adolescents, alliant humour, pédagogie et sensibilité. Son roman Nous sommes l’étincelle publié chez PKJ en avril 2019 avait remporté un franc succès.

> Lire le premier chapitre (en attendant la suite) de L'île

Les éditions Rageot proposent aux jeunes lecteurs et lectrices le téléchargement de titres durant une heure par jour, avec un programme établi d'avance. L'accès libre se fera sur Net Galley France avec six titres pour commencer. Net Galley est le site d'une communauté de libraires, bibliothécaires, journalistes, blogueurs et professionnels de l’éducation où l'on peut lire et recommander les livres à paraître. On s'y inscrit gratuitement et on a à disposition les livres de quelques éditeurs, pas tous.

Les grands classiques

L'essentiel de la littérature classique se trouve sur des plateformes comme celle de la BnF, Wikisource, Lire en ligne, ou Ebooks libres et gratuits. Si vous cherchez Shakeespeare, Molière, Hugo, c'est par là qu'il faut se diriger. Sur Lire en ligne, Candide de Voltaire semble le plus consulté, sur Wikisource vous pourriez suivre les aventures diverses d'Arsène Lupin.

Plusieurs milliers de livres sont téléchargeables au format EPub gratuitement depuis Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF. Ce format est particulièrement adapté à la lecture sur support mobile (smartphones, liseuses, tablettes). Depuis Les travailleurs de la mer de Victor Hugo dans l’édition de 1876, illustrée par Daniel Vierge, jusqu’aux sélections jeunesse (Jean de La Fontaine, Benjamin Rabier, Jules Verne…), il y en a pour tous les publics.

En BD, de Pico Bogue à Blake et Mortimer

Les éditions Dargaud ont décidé de contribuer au moral de tous, et aux recherches d'occupation et d'évasion, en offrant dix albums de bande dessinée, en lecture numérique gratuite.

On trouve dans cette liste de 10 bandes dessinées des titres comme Boule et Bill, Pico Bogue, un XIII de Van Hamme, et même un Blake et Mortimer, La marque jaune. En 48h, Boule et Bill a été feuilleté 3 000 fois,explique Marie Parizot, directrice du marketing. "Ce que nous proposons-là c'est une offre que nous finançons, car nous avons proposé aux auteurs de les rémunérer pour cela. Cela ne se fait pas sur leur dos." Il faut s'attendre à ce que Dargaud fasse d'autres cadeaux de ce type dans les jours à venir. Ensuite, Marie Parizot conseille de se tourner vers la plateforme de streaming Izneo,qui offre un mois d'abonnement gratuit, et du coup l'accès à l'ensemble du catalogue Dargaud.

> Lire Le jour du soleil noir, une aventure de XIII par Van Hamme et Vange

Chez Dupuis, le cadeau est arrivé par le biais de la Webtoon Factory avec un mois d’abonnement gratuit pour toute création de compte à l’ensemble de son catalogue de webtoons. L’occasion rêvée pour découvrir cette forme de lecture en ligne (en « scrollant ») qui rencontre un immense succès en Corée. La Webtoon Factory propose essentiellement des histoires originales, d’auteurs européens. Thriller, SF, humour, aventure, romance, chacun y trouvera de quoi étancher sa soif de lecture.

Etudes, philosophie, matière à penser

Si vous préférerez les essais, avez besoin de travailler à des mémoires, on peut aller sur Cairn, où les conditions d'accès aux documents, livres, essais, etc, sont facilités. Cairn réunit un grand nombre de revues de sciences humaines.

Sur le site de La découverte vous pourrez aussi feuilleter plusieurs ouvrages librement. Un œil sur quelques pages de Comment l’empire romain s’est effondré, vous diront pourquoi il faut prendre cette chute comme un épisode de l’âge des pandémies.

Après Chez soi, une odyssée de l'espace domestique de Mona Chollet, La découverte a mis à disposition l'essai du philosophe Pierre Charbonnier, Abondance et liberté.

L'esprit d'association

Pour la petite maison d'édition Monstrograph, associative, on ne se pose pas beaucoup de question de manque à gagner. "Nous avons été fauchés, nous le serons encore, alors pour celles et ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter le livre papier ou la version e-pub (et seulement pour celles et ceux-là) nous proposons les livres des collections Bootleg et Minutes Papillon (les autres à venir) au format pdf pour le prix de 2 euros. Et si 2 euros est trop cher (on sait que 2 euros ce n’est pas rien dans certaines situations), dites-le nous, on trouvera une solution", lit-on sur le site des deux créateurs de cette maison. On peut y lire un Éloge des fins heureuses, ou bien Les artistes ont-ils besoin de manger ? .

Cette liste n'est pas exhaustive, loin de là, et va sûrement évoluer au fil du temps.