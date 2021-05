Le traditionnel festival de flamenco de La Villette réunit grands noms, jeunes talents et spectacles inédits.

L’édition Flamenco à la Villette est celle des « Premières à Paris » : de jeunes artistes jamais vus dans la capitale prouveront qu’ils sont les étoiles de demain tandis que les artistes de renom présenteront leurs nouvelles pièces.

La bailaora Rafaela Carrasco réunit amis danseurs et musiciens pour une création spéciale Villette riche en émotions.

José del Tomate, fils de Tomatito, prouve que jeunesse et talent peuvent aller de pair et ouvre la soirée à la danse passionnée d’Ana Morales.

Les jeunes Maise Márquez et Gabriel Matias partagent le plateau avec Paula Comitre – prix révélation du festival de Jerez de la Frontera 2020 – et sa danse toute en finesse.

La voix mélodieuse d’Arcángel fait vibrer la Grande Halle alors qu’Andrés Marín clôture le festival avec le plus flamenco de ses spectacles et offre sa danse comme un acte d’entière liberté.

Au programme :

►►► Le 9 juin

ROCIO MARQUEZ, chant Visto en el Jueves

Chant Rocío Márquez ; Guitare Juan Antonio Suarez « Cano » ; Percussions Agustin Diassera

RAFAELA CARRASCO, El Viaje (création pour La Villette)

Direction artistique, mise en scène Rafaela Carrasco ; Musique Jesús Torres / Juan Antonio Suarez “Cano” ; Création lumières Gloria Montesinos AAi ; Création sonore Angel Olalla ; Danse Rafaela Carrasco, Javier Baron, Ruben Olmo, Alfonso Losa ; Chant Gema Caballero, Miguel Ortega, Antonio Campos ; Guitare Jesús Torres, Juan Antonio Suarez “Cano”

►►► Le 10 juin

MAISE MÁRQUEZ, Habla la tierra

Chorégraphie et danse Maíse Marquez ; musiciens TBA

GABRIEL MATIAS, Ellos

Chorégraphie et danse Gabriel Matías ; guitare Alejandro Moreno ; Chant Mercedes Cortés ; direction artistique Isabel Bayón

PAULA COMITRE, Camara abierta

Idée originelle Paula Comitre, Mercedes de Córdoba y David Coria ; Mise en scène Mercedes de Córdoba y David Coria ; Direction Musicale Juan Campallo Collaboration chorographique Rafaela Carrasco, Mercedes de Córdoba y David Coria ; Danse Paula Comitre ; Guitarre Juan Campallo ; Chanteurs ( 2 en alternance) ; Miguel Ortega, Antonio Campos y Jesús Corbacho ; Percussion Paco Vega Jiménez ; Lumières Antonio Valiente ; Espace sonore Fali Pipió ; Technitien son Ángel Olalla ; Costumes Belén de la Quintana y Pili Cordero ; Production y Distribution Daniela Lazary (Arte y Movimiento Producciones)

►►► Le 11 juin

JOSÉ DEL TOMATE, trio

Guitare José del Tomate ; seconde guitare El Cristi ; percussions Jonathan Cortes

ANA MORALES, En la cuerda floja

Direction Artistique et Chorégraphique Ana Morales ; Mise en scène Roberto Olivan & Ana Morales ; en collaboration musicale avec José Quevedo Trío ; danse Ana Morales ; guitare José Quevedo “Bolita” ; percussion Paquito González ; contrebasse Pablo Martín

►►► Le 12 juin

ARCÁNGEL, récital

Chant Arcángel ; guitarre Dani de Morón (ou) Miguel Ángel Cortés ; percussion Agustin Diassera ; palmas et chœur Los Mellis (ou) Álvaro y Fernando Gamer

ANDRÉS MARÍN, carta blanca

Chorégraphie et danses Andrés Marín ; chant, artistes invités José Valencia, Segundo Falcón ; guitare flamenca Salvador Gutierrez ; Vielle à roue et guitare électrique Raúl Cantizano ; percussion Daniel Suárez ; Clarinette Javier Trigos

►Pour prolonger la soirée dans une ambiance espagnole, en dégustant tapas, paëlla, sangria et vino rojo… deux formations flamencas festives et authentiques animeront des afters hauts en couleurs les vendredi 11 et samedi 12 juin.

► Au-delà des artistes prestigieux programmés, le Festival Flamenco Villette, c’est aussi un village andalou avec une exposition photos, des stands, des démonstrations d’écoles de flamenco et un bar proposant tapas et vino iberico. Une ambiance festive qui sent bon l’Espagne !

► Des ateliers danse vous seront proposés du mercredi au vendredi à 19h

► Et un bal sévillan aura lieu le samedi à 19h pour une initiation au Flamenco : sous la direction de Maria Donzella (danseuse et directrice de l’école Atika Flamenco) accompagnée de musiciens du cours de Pascal Gaubert, pour découvrir les fondamentaux de la posture flamenca, frappe des pieds, fluidité des bras, rythme et grâce…

