Résultats Médiamétrie Etude Global Radio janvier-mars 2018

La belle équipe de France Inter © Radio France / Christophe Abramowitz

Avec ses 6 millions d’auditeurs quotidiens et une matinale leader, France Inter, 1ère radio généraliste du service public, réussit le pari de fédérer un public large et fidèle autour de programmes exigeants tout en rajeunissant son audience. Ses différents rendez-vous d’information, le tournant pris dans la sphère digitale, la diversité de ses programmes, la richesse de sa programmation musicale ainsi que la place accordée à l’humour en font une radio unique, libre, moderne et proche de ses d’auditeurs.

France Inter, média de référence et première radio sur le numérique, enregistre des scores toujours en hausse :

► 1re radio sur les supports multimédias

France Inter est la radio la plus écoutée sur le numérique avec près d’un million d’auditeurs, soit 978 000 auditeurs chaque jour en janvier-mars 18

► 1re radio écoutée en différé

France Inter est très largement leader, et seule en tête, avec 595 000 auditeurs par jour qui déclarent l’écouter en différé